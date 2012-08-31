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Биткойн и Эфириум падают на фоне прибыли

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#1
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Биткойн и Эфириум падают на фоне прибыли
Цены на Bitcoin и Ethereum упали в понедельник, так как инвесторы, похоже, извлекли прибыль из недавнего ралли, которое показало, что обе криптовалюты дошли до рекордных максимумов.



На бирже GDAX в США BTC / USD упал до $2 288,1, снизившись на $192,5 или 7,76%.

Другие крупные биржи, такие как Poloniex, Bitfinex и BitStamp, также показали, что криптовалюта торгуется на уровне $2,200.

Биткойн изо всех сил пытался восстановиться после падения с пика в 3000 долларов ранее в июне, однако цифровая валюта выросла на 150% за год.

За три недели, Эфир, валюта, торгующаяся через платформу Ethereum, потеряла 21,63% до $ 214,70.

Движение Ethereum вниз происходит на фоне опасений, что высокий спрос на проекты, основанные на Эфире, может перегружать сеть, что приводит к более частым сбоям.

Тем не менее, некоторые криптоинвесторы, несмотря на флэш-крах на прошлой неделе, в результате чего Ehtereum опустился с $300 до $10 центов на бирже GDAX Coinbase, все равно остались уверенными в будущей перспективе данной цифровой валюты.

«Нутром чувствую, что мы движемся к распродажам в криптосекторе», - сказал в своем блоге цифровой валютный инвестор Фред Уилсон, добавив, что он остается оптимистом в отношении будущего криптовалют в течение следующих 5-10-ти лет.

В текущих ценах рыночная капитализация Ethereum сократилась примерно до $24 млрд, что ниже, чем у Bitcoin почти на $40 млрд, бывалые инвесторы надеятся, что Ethereum станет альтернативной криптовалютой, которая сможет превзойти биткойн как самый крупная и капитализированная валюта в blockchain - это явление называется "flippening".

Популярность Ethereum резко возросла за короткий промежуток времени и может гордиться крупными корпоративными спонсорами, такими как JPMorgan и Microsoft, которые разделяют мнение инвесторов о том, что Ethereum позволяет своим пользователям «кодифицировать, децентрализовать и торговать практически безопасно».



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