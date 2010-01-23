Подтверждено низкое качество кредитного портфеля "Приватбанка" - НБУ

Независимый аудитор ПАО КБ "ПриватБанк" подтвердил низкое качество кредитного портфеля банка.
Согласно финансовой отчетности учреждения по состоянию на 31 декабря 2016 года, подтвержденной аудиторами EY, в 2016 году резерв на обесценение кредитов юридическим лицам был увеличен на 155,9 млрд. грн.
Более того, аудиторы определили потребность в формированию дополнительного резерва еще на 10 млрд. грн, что в результате привело к отрицательному значению балансового капитала ПАО КБ "Приватбанк" в 882 млн. грн. по состоянию на конец 2016 года.
Аудитор не подтвердил финансовые результаты и денежные потоки банка из-за того, что не смог получить достаточные аудиторские доказательства относительно периода, в котором произошло обесценивание кредитов и авансов клиентам. Такой вывод свидетельствует о том, что финансовые проблемы в ПАО КБ "Приватбанк" начались задолго до 2016 года.
Также по требованию статьи 411 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" аудитором EY был осуществлен анализ потребности банка в капитале. По результатам этого анализа было определено, что банку понадобится дополнительное вливание капитала от государства, как следствие действий предыдущих владельцев и менеджмента.
Напомним, согласно Меморандуму с МВФ, до середины сентября 2017 года должен завершиться forensic аудит (экономическое расследование операций) ПАО КБ "ПриватБанк" для определения, имели место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации.
По материалам НБУ
P. S. Интересно вернёт ли ИВК до 1 июля то что вывел из банка и какие будут для него последствия в случае отказа?