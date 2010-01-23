Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,400 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Подтверждено низкое качество кредитного портфеля "Приватбанка" - НБУ

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:35
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,091
Благодарностей: 16,439
Записей в блоге: 54
УГ: 15
подарки
награды Волшебный горшочек 
Подтверждено низкое качество кредитного портфеля "Приватбанка" - НБУ
Независимый аудитор ПАО КБ "ПриватБанк" подтвердил низкое качество кредитного портфеля банка.

Согласно финансовой отчетности учреждения по состоянию на 31 декабря 2016 года, подтвержденной аудиторами EY, в 2016 году резерв на обесценение кредитов юридическим лицам был увеличен на 155,9 млрд. грн.

Более того, аудиторы определили потребность в формированию дополнительного резерва еще на 10 млрд. грн, что в результате привело к отрицательному значению балансового капитала ПАО КБ "Приватбанк" в 882 млн. грн. по состоянию на конец 2016 года.

Аудитор не подтвердил финансовые результаты и денежные потоки банка из-за того, что не смог получить достаточные аудиторские доказательства относительно периода, в котором произошло обесценивание кредитов и авансов клиентам. Такой вывод свидетельствует о том, что финансовые проблемы в ПАО КБ "Приватбанк" начались задолго до 2016 года.

Также по требованию статьи 411 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" аудитором EY был осуществлен анализ потребности банка в капитале. По результатам этого анализа было определено, что банку понадобится дополнительное вливание капитала от государства, как следствие действий предыдущих владельцев и менеджмента.

Напомним, согласно Меморандуму с МВФ, до середины сентября 2017 года должен завершиться forensic аудит (экономическое расследование операций) ПАО КБ "ПриватБанк" для определения, имели место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации.

По материалам НБУ

P. S. Интересно вернёт ли ИВК до 1 июля то что вывел из банка и какие будут для него последствия в случае отказа?
__________________
Реклама: Конкурс «Горячие Крипто-новости» (более 250 поинтов еженедельно)


Угадай курс BTC/USD $100!!! | Открыть счет в компании FXOpen
Официальный обменник MMGP
morg на форуме  
Ответить
Метки
аудит, мвф, нбу, приватбанк
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
IT-команда из "Приватбанка" сделает из "Ощадбанка" самый крутой банк morg Новости в банковской сфере и страховании 12 19.04.2017 23:11
"Ощадбанк" отрицает кражу программного кода "ПриватБанка" Denver10 Новости в банковской сфере и страховании 20 21.06.2016 19:17
Предложена процедура освобождения граждан от "кредитного рабства" Ladybug Новости в банковской сфере и страховании 6 14.05.2015 16:47
"Сателлиты" \ "СДЛ" \ "Под Ключ" \ "Цена = Качество" bosssape Разработка сайтов 15 26.01.2012 14:39
Отмена возврата "Досрочный возврат кредитного лимита" 1945777 WebMoney 2 23.01.2010 22:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар hyipview
ablytrade - ablytrade.com
От hyipview в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Режим "LIVE"
От alexing в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Honestt
Trend-Solutions - trend-solutions.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар onliner-76
Enterprise Forex - enterprise-forex.com
От onliner-76 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
pumaincome - pumaincome.com
От Elvira23 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар AlexSp
Какую прогу использовать??
От AlexSp в разделе «Сайтостроение: общий форум»
.     
Пользователей
414,400
Тем
476,058
Сообщений
11,794,949

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube