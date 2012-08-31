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Стартап Suretly планирует привлечь $10 млн в ходе ICO

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Стартап Suretly планирует привлечь $10 млн в ходе ICO
11 июля основатели российской биржи народного поручительства Suretly запускают ICO, в ходе которого планируют собрать до $10 млн. Организует краудсейл Сингапурский инвестиционный фонд, который владеет правом на выкуп 15% акций Suretly.


Средства от продажи токенов будут использованы компанией для выхода на новые страны и рынки, в первую очередь, на рынок США.

Сообщается, что начальная цена 1 SUR-токена в рамках ICO составит 0.1 ETH (или эквивалента в BTC). Кроме этого, в первый час краудсейла участникам предоставят 70% бонус.

SUR-токены будут приниматься в приложении Suretly в качестве обеспечения гарантий поручительства. Подробности об участии в ICO Suretly можно узнать на официальном сайте проекта.

Ранее биржа Suretly сообщила выпуске трех тысяч шоколадных сувениров в виде SUR-токенов. Их представили в рамках выставки Money2020 в Копенгагене.

Напомним, биржа Suretly позволяет пользователям зарабатывать на комиссии, оказывая платные услуги по поручительству. При этом займы выдаются партнерами сервиса  —  микрофинансовыми организациями, которые предлагают своим заемщикам «Займы под общее поручительство».

Чтобы получить такой кредит, заемщикам необходимо найти несколько десятков поручителей, каждый из которых возьмет на себя ответственность за погашение небольшой части займа в случае дефолта заемщика. Пользователи Suretly выступают в роли «народного разума», который принимает решение о выдаче или отказе займа.


Основная идея проекта — исправить недостатки технологии p2p-кредитования и предложить рынку массовый продукт для осуществления микроинвестиций в займы физических лиц, так называемый краудваучинг.

В настоящий момент Suretly сфокусирована на краткосрочных займах, что позволяет пользователям фиксировать прибыль уже через 2-4 недели с момента поручительства.

Стоит отметить, что в мае 2017 года стартап Suretly был номинирован на престижную международную премию Benzinga Fintech Awards.

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