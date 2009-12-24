Биткойн становится модным трендом в японской Мекке для геймеров и фанатов аниме

Биткойн становится популярным методом расчетов в японском районе Акихабара, который наиболее известен, как одна из крупнейших торговых зон во всём мире для электронной, компьютерной техники, аниме и товаров для отаку (увлеченных фанатов и коллекционеров).
Популярность биткойна на одной из крупнейших мировых площадок для торговли электронной техникой стремительно растет, сообщает Национальный Департамент Туризма. Акихабара или Акиба помимо прочего является одним из самых известных туристических центров Токио.
“В этом районе расположены тысячи магазинов, продающих все мыслимые виды технических гаджетов, от компьютеров, игровых приставок до пылесосов и DVD-плееров по вполне разумным ценам,”— говорится в статье Wikitravel .
Местность также известна, как “Мекка геймеров” и поклонников манга и аниме.
Среди владельцев технических магазинов есть много поклонников биткойна, часть которых уже принимает к оплате криптовалюту. Крупнейший магазин в округе уже принимающий биткойн платежи, Bic Camera, является филиалом ведущего в стране ритейлера по продаже техники. Магазин открылся в Акибе в прошедший четверг, сразу же открыв пользователям опцию криптовалютных платежей, посредством услуг биржи Bitflyer. Два других филиала в городе запустили эту опцию еще раньше.
Помимо Bic Camera, некоторые другие более мелкие магазины принимают биткойны и популярный в Японии альткойн Monacoin. Например, Ark продает компьютерные комплектующие и игровые консоли.
Некоторые другие бизнесы в этой местности, не связанные напрямую с техническим оборудованием, также последовали модному тренду. В частности, строительная компания Dualtap Property Management, ресторан и винный бар Au Tokyoite.
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