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Частные школы в Нью-Йорке начали принимать Bitcoin

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Частные школы в Нью-Йорке начали принимать Bitcoin
Школы, смоделированные на основе педагогики Марии Монтессори, давно используют нестандартный подход к раннему образованию детей, который подчеркивает креативность, решение проблем и независимость. Школы Монтессори в Нью-Йорке продолжают свои традиции нововведений, применяя новый подход: прием платежей с помощью Bitcoin.



Соучредитель и председатель школ Марко Чиокка сказал издательству «Город и страна», что решение было принято после того, как несколько родителей из Силиконовой долины начали спрашивать о возможности оплаты за обучение с помощью криптовалюты. Изучив данный вопрос, школа с университетскими городками в Уилтироне и Сохо, решила сотрудничать с биржей Coinbase, чтобы стать первой дошкольной воспитательной организацией, принимающей оплату с помощью Bitcoin. Чиокка заявил: «Мы рассмотрели все плюсы и минусы данного нововведения, и решили, что сейчас идеальный момент для того, чтобы принимать Bitcoin, поскольку он набирает популярность».

Некоторые родители были обеспокоены решением из-за распространенного заблуждения, что биткоин используется только для незаконной деятельности. Но Чиокка удалось объяснить им, что многие компании из списка Fortune 500 принимают биткоин в качестве оплаты. Представители школы утверждают, что горстка родителей предпочла оплату биткоином, поскольку из-за недавнего роста некоторые из тех, кто купили криптовалюту несколько месяцев назад, по сути получают скидку на обучение.

Длинная дорога к признанию

Чтобы избавиться от негативной репутации и получить признание общества, биткоину необходимо одобрение как национальных, так и местных предприятий. Особенную сложность представляет принятие биткоина мелкими местными предприятиями, поскольку крупные компании не боятся новых технологий. Чтобы преуспеть в качестве валюты в повседневной жизни, Bitcoin необходимо то, что произошло в школах Монтессори. Клиенты просто спросили администрацию о возможности оплаты криптовалютой, а в результате — они получили желаемое. Важно отметить, что несколько родителей предложили нововведение, а остальные поддержали его. Такими темпами, если местные потребители просто начнут спрашивать у местных компаний: «Можно ли заплатить с помощью Bitcoin», а в ответ будут получать такую возможность — криптовалюта станет вездесущей валютой для оплаты.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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