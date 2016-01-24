Olimp trade Брокер бинарных опционов

Предлогаю заработок от 1000 до 10000 тыс рублей за 20-60 минут.
Бинарные опционы — это абсолютно новый, очень простой, быстрый и невероятно выгодный способ заработка на финансовых рынках. Как вы, может быть, знаете, на этих рынках постоянно покупается и продаётся разная валюта: доллары, евро, фунты и т.д. 24 часа в сутки, в субботу воскресенье
работает только криптовалюта bitcoin, Основная работа у вас будет с понедельника по пятницу
Ваша задача — бесплатно открыть счёт https://olymptrade.com/l/LPL09-02-07...ubid1=&subid2=
для купли/продажи валюты на сайте таких опционов (это называется сайт брокера). После этого нужно лишь пополнить этот счёт, минимальная сумма пополнения 350 рублей назначить сумму сделки минимальная сумма сделки 30 рублей и правильно определять, куда в следующие минуты или часы пойдёт курс валюты, например, доллара.
Есть всего два варианта: выше или ниже. Время сделки, на которое вы хотите сделать прогноз, вы выбираете сами — от 1 минуты до 3 часов. Если определили правильно, то заработали почти в 2 раза больше суммы сделки. Если — неправильно, то сумма сделки списывается с вашего счёта.
Это и будет ваша работа, а называться вы будете «трейдер». Так работать вы сможете в любые дни, в любое время суток и находясь где угодно. Вам будет нужен лишь компьютер или телефон и доступ в интернет. Видите, всё очень просто, справится даже ребёнок!
Регистрация https://olymptrade.com/l/LPL09-02-07...ubid1=&subid2=