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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,103 Благодарностей: 1,120 УГ: 22 КП: 0.190 подарки

В АлиЭкспресс успокаивают - дефицита видеокарт на рынке РФ не должно быть



Пресс-служба китайского интернет-магазина АлиЭкпресс (AliExpress) сообщила, что в июне этого года наблюдается большой спрос россиян на видеокарты, что вероятней всего, связано конечно, с майнингом криптовалют.



В распространенном по этому поводу пресс-релизе говорится, что сейчас чаще всего в разделе компьютерной техники идут запросы на 3 вещи связанные с IT-технологиями и это: - "планшет", "ноутбук" и "видеокарта". Однако самый большой ажиотаж наблюдается среди запросов направленных на поиск нужных пользователям видеокарт - в этом секторе прирост по запросам за июнь составил почти 200% и такого бурного роста специалисты АлиЭкспресс уже давно не наблюдали.



"Сейчас клиенты АлиЭкспресс еще активнее ищут для себя конкретные модели видеокарт, которые подходят именно под создание больших "криптоферм", - так комментируют данную новость в этой интернет-компании.



Наиболее часто в строку поискового запроса на АлиЭкспресс вводят фразу "биткоин-майнеры / bitcoin miner" - количество таких запросов увеличилось в июне на 150%. Слово "видеокарта" в различных его написаниях и с указанием какой-то конкретной модели в сегменте всей IT-техники на АлиЭкспресс по запросам, сейчас занимает более 25 процентов, что по мнению аналитиков этого интернет-гиганта довольно-таки много.



Те же самые аналитики отмечают, что в последний месяц-два многие СМИ давали широкие анонсы относительно возможностей криптомайнинга и тем самым они еще сильнее постигнули больший интерес к видеокартам. Больше всего клиентов сейчас по данной теме идут из России, Украины, Казахстана и США.



В то же время директор АлиЭкспресс по России г-н Марк Завадский не хотел бы так сильно сгущать краски по сложившейся ситуации на рынке и говорит, что скачки такого спроса они наблюдают довольно регулярно и в основном это затрагивает распродажи игровых моделей компьютеров. Также он успокоил и заявил, что сейчас АлиЭкспресс ведет активные переговоры с изготовителями видеокарт для того, чтобы те увеличили бы объемы их своих поставок на эту интернет-площадку - поэтому дефицита в этом сегменте не должно быть.



Напомним, что несколько дней назад российское издание "Ведомости" провело свое исследование рынка связанного с продажами видеокарт и на его основании написало об острой нехватке на радиорынках и в торговых сетях этого важного компонента для майнинга криптовалют. А затем в некоторых российских СМИ появились заметки, авторы которых обвинили "Ведомости", что тем самым они еще сильнее постигнули дефицит карт на этом рынке. "Ведомости" на эту критику пока никак не отреагировали.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/595180f225da4 Пресс-служба китайского интернет-магазина АлиЭкпресс (AliExpress) сообщила, что в июне этого года наблюдается большой спрос россиян на видеокарты, что вероятней всего, связано конечно, с майнингом криптовалют.В распространенном по этому поводу пресс-релизе говорится, что сейчас чаще всего в разделе компьютерной техники идут запросы на 3 вещи связанные с IT-технологиями и это: - "планшет", "ноутбук" и "видеокарта". Однако самый большой ажиотаж наблюдается среди запросов направленных на поиск нужных пользователям видеокарт - в этом секторе прирост по запросам за июнь составил почти 200% и такого бурного роста специалисты АлиЭкспресс уже давно не наблюдали."Сейчас клиенты АлиЭкспресс еще активнее ищут для себя конкретные модели видеокарт, которые подходят именно под создание больших "криптоферм", - так комментируют данную новость в этой интернет-компании.Наиболее часто в строку поискового запроса на АлиЭкспресс вводят фразу "биткоин-майнеры / bitcoin miner" - количество таких запросов увеличилось в июне на 150%. Слово "видеокарта" в различных его написаниях и с указанием какой-то конкретной модели в сегменте всей IT-техники на АлиЭкспресс по запросам, сейчас занимает более 25 процентов, что по мнению аналитиков этого интернет-гиганта довольно-таки много.Те же самые аналитики отмечают, что в последний месяц-два многие СМИ давали широкие анонсы относительно возможностей криптомайнинга и тем самым они еще сильнее постигнули больший интерес к видеокартам. Больше всего клиентов сейчас по данной теме идут из России, Украины, Казахстана и США.В то же время директор АлиЭкспресс по России г-н Марк Завадский не хотел бы так сильно сгущать краски по сложившейся ситуации на рынке и говорит, что скачки такого спроса они наблюдают довольно регулярно и в основном это затрагивает распродажи игровых моделей компьютеров. Также он успокоил и заявил, что сейчас АлиЭкспресс ведет активные переговоры с изготовителями видеокарт для того, чтобы те увеличили бы объемы их своих поставок на эту интернет-площадку - поэтому дефицита в этом сегменте не должно быть.Напомним, что несколько дней назад российское издание "Ведомости" провело свое исследование рынка связанного с продажами видеокарт и на его основании написало об острой нехватке на радиорынках и в торговых сетях этого важного компонента для майнинга криптовалют. А затем в некоторых российских СМИ появились заметки, авторы которых обвинили "Ведомости", что тем самым они еще сильнее постигнули дефицит карт на этом рынке. "Ведомости" на эту критику пока никак не отреагировали.Специально для mmgp.ru

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