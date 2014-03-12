Новая forex-контора. Выгодно или поезд ушел?

Наблюдая за тем, что сейчас происходит, я лишь вижу, что все конторы живут старой схемой, на которую все меньше и меньше клюет клиентов.
Но придумать и внедрить что-то новое они не хотят.
Так вот. Если кто-то создаст свою контору с нуля, с новыми фишками, сможет ли она войти в ТОП? С учетом того, что на рекламу будут вбуханы большие суммы.
Смотря что понимать под новыми фишками и т.д.
Чтобы создать более менее вменяемую контору (сквозного брокера) нужно около ляма на открытие и пару лямов на обслуживание и то х.з. выйдет ли она на окупаемость быстрее чем 2 ляма закончатся.