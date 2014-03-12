Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,391 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Новая forex-контора. Выгодно или поезд ушел?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
"Не формат. Аналитика, лазейки, подводные камни. Как заработать в трейдинге без книг, вебинаров и других загадочных источников." - авторский блог пользователя Dimoniy741
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:16
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Гомель
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 107
Благодарностей: 27
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 58
КП: 0.048
Новая forex-контора. Выгодно или поезд ушел?
Наблюдая за тем, что сейчас происходит, я лишь вижу, что все конторы живут старой схемой, на которую все меньше и меньше клюет клиентов.
Но придумать и внедрить что-то новое они не хотят.

Так вот. Если кто-то создаст свою контору с нуля, с новыми фишками, сможет ли она войти в ТОП? С учетом того, что на рекламу будут вбуханы большие суммы.
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

По всем вопросам skype: magic-proft
Dimoniy741 вне форума  
Старый Сегодня, 01:37
#2
Мастер
 
Аватар PIRANHAfx
 
Пол: Мужской
Возраст: 38
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 4,521
Благодарностей: 2,367
УГ: 2
Записей в FX-блоге: 222
Подписок: 12
КП: 0.529
подарки
Re: Новая forex-контора. Выгодно или поезд ушел?
Цитата:
Сообщение от Dimoniy741 Посмотреть сообщение
Наблюдая за тем, что сейчас происходит, я лишь вижу, что все конторы живут старой схемой, на которую все меньше и меньше клюет клиентов.
Но придумать и внедрить что-то новое они не хотят.

Так вот. Если кто-то создаст свою контору с нуля, с новыми фишками, сможет ли она войти в ТОП? С учетом того, что на рекламу будут вбуханы большие суммы.
Смотря что понимать под новыми фишками и т.д.
Чтобы создать более менее вменяемую контору (сквозного брокера) нужно около ляма на открытие и пару лямов на обслуживание и то х.з. выйдет ли она на окупаемость быстрее чем 2 ляма закончатся.
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты
PIRANHAfx на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Роспотребнадзор ушел в отказ moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 30.07.2016 18:16
Новая Зеландия отменяет регистрацию Forex Trend Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 14 11.06.2015 21:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ichernous
advpaid.com - ADVPaid
От ichernous в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет VNA: 561525 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Alex356
Во что будут инвестировать банки в 2016?
От Alex356 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар TTLuck2017
Стартап Packagd привлек $7.5 млн. для приложения покупок с YouTube каналов
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Verizon изучает возможность покупки активов Yahoo!
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mumitroll
morganinvests-morganinvests.com
От mumitroll в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,391
Тем
476,036
Сообщений
11,794,354

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube