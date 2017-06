Lonsdayl Премиум



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 1,627 Благодарностей: 1,087 УГ: 6 КП: 0.426 подарки

Tesco выходит на тропу борьбы с Amazon, запустив доставку за 1 час







Новая платформа будет конкурировать с Amazon Prime Now, которая также доставляет продукты за один час. Компания Tesco пытается задавить попытку Amazon по захвату рынка Великобритании. Пока услуга Tesco Now доступна в центре Лондона, а доставка стоит £ 7,99 (или £ 5,99 за доставку в течение двух часов). Розничный гигант Tesco доминирует на рынке продовольственных товаров в Великобритании, захватив около 28% отрасли. Но, как видно из цены акций, бесконечные амбиции Amazon влияют даже на британский рынок. Компания Amazon недавно приобрела американскую продуктовую сеть Whole Foods в сделке на $ 13,7 млрд, что дало компании первые физические розничные магазины. Покупка сильно повлияла на цену акций розничных торговцев и в Америке, и в Великобритании.



В 2016 году Amazon запустила услугу доставки продуктов AmazonFresh в Лондоне, что стало первым серьезным шагом компании на рынке продуктов питания в Великобритании. Amazon также хочет запустить в Великобритании сеть магазинов Amazon Go, где не будет никаких касс, продавцов и даже охранников. Клиенты смогут прийти, просто взять продукты и уйти, а деньги будут сняты с карты, привязанной к приложению. Это намек на то, что Amazon готовится вытеснить множество традиционных британских продуктовых сетей с рынка.







Вот и Tesco не хочет отставать и отдавать свою долю «пирога». Раньше компания тестировала одночасовые доставки в зонах 1 и 2 в Лондоне. В своем публичном заявлении директор Адриан Леттс сказал: «Это не сон, ведь теперь необходимые ингредиенты будут доставляться до двери наших клиентов в течение часа с помощью сервиса Tesco Now».



Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100% Компания Tesco запустила услугу доставки за один час, которая напрямую будет конкурировать с американским гигантом электронной коммерции Amazon. В понедельник Tesco анонсировала службу доставки «Tesco Now» на основе приложения, которая позволит клиентам заказывать из широкого ряда продуктов (более 1000), включая фрукты, мясо, молочные изделия и изделия для здоровья красоты, и немедленно получать их. Логистику и доставку компания доверит Quiqup — лондонским сервисом по доставке.Новая платформа будет конкурировать с Amazon Prime Now, которая также доставляет продукты за один час. Компания Tesco пытается задавить попытку Amazon по захвату рынка Великобритании. Пока услуга Tesco Now доступна в центре Лондона, а доставка стоит £ 7,99 (или £ 5,99 за доставку в течение двух часов). Розничный гигант Tesco доминирует на рынке продовольственных товаров в Великобритании, захватив около 28% отрасли. Но, как видно из цены акций, бесконечные амбиции Amazon влияют даже на британский рынок. Компания Amazon недавно приобрела американскую продуктовую сеть Whole Foods в сделке на $ 13,7 млрд, что дало компании первые физические розничные магазины. Покупка сильно повлияла на цену акций розничных торговцев и в Америке, и в Великобритании.В 2016 году Amazon запустила услугу доставки продуктов AmazonFresh в Лондоне, что стало первым серьезным шагом компании на рынке продуктов питания в Великобритании. Amazon также хочет запустить в Великобритании сеть магазинов Amazon Go, где не будет никаких касс, продавцов и даже охранников. Клиенты смогут прийти, просто взять продукты и уйти, а деньги будут сняты с карты, привязанной к приложению. Это намек на то, что Amazon готовится вытеснить множество традиционных британских продуктовых сетей с рынка.Вот и Tesco не хочет отставать и отдавать свою долю «пирога». Раньше компания тестировала одночасовые доставки в зонах 1 и 2 в Лондоне. В своем публичном заявлении директор Адриан Леттс сказал: «Это не сон, ведь теперь необходимые ингредиенты будут доставляться до двери наших клиентов в течение часа с помощью сервиса Tesco Now».

Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации. __________________