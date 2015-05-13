PayKey привлек $6 млн для приложения, позволяющие отправлять деньги в мессенджерах

FinTech-стартап PayKey, расположенный в Тель-Авив (Израиль), привлек $6 млн финансирования, закрыв раунд B для своего платежного решения отправлять денежные средства посредством социальных сетей и чатов.
Инвестиции предоставил венчурный фонд MizMaa Ventures, а также уже существующие инвесторы CommerzVentures и Santander InnoVentures. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для сотрудничества с банковскими организациями, а также для создания новой, более быстрой API интеграции.
Основанная в 14 сентября 2014 года генеральным директором Дэниелом Пеледом совместно с техническим директором Алексом Коганом, PayKey является разработчиком мобильного приложения, которое позволяют банковским клиентам совершать мгновенные и безопасные платежи в таких социальных сетях и мессенджерах как Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, Skype, Snapchat и др.
Мобильное приложение PayKey стирает грань между банковскими приложениями и социальными сетями, что делает денежные переводы проще и эффективнее. Пользователи PayKey могут довольствоваться мгновенными переводами денежных средств, совмещая это вместе с общением с друзьями и родственникам.
Дэниел Пелед, основатель PayKey, сообщил: Сегодня существует более 2,3 миллиарда активных пользователей социальных сетей и эта цифра стремительно растет. Потребителям надо комфортное проведение денежных операций на смартфоне с помощью социальных сетей. Данный раунд финансирования позволит нам и дальше развивать приложение, а также выйти на международный рынок.
PayKey также является участником конкурса Mastercard Start Path Global, которые направлен для развития следующего поколения торговли и FinTech инноваций. Также стоит отметить, что с момента своего запуска стартап привлек порядка $ 12 млн инвестиций от 10 инвесторов, включая компанию MasterCard.
Специально для MMGP.RU