Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,387 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

MetaBrite привлёк $2,2 млн в платформу по сканированию чеков ради бизнес-аналитики

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:23
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,101
Благодарностей: 1,120
УГ: 22
КП: 0.190
подарки
MetaBrite привлёк $2,2 млн в платформу по сканированию чеков ради бизнес-аналитики


Сообщается, что стартап МетаБрайт ("MetaBrite") продолжает наблюдать высокий уровень запросов на свою действующую в сети технологическую онлайн-платформу и соответственно он привлёк определенную сумму наличных средств, чтобы поддержать высокий рост компании.

Этот стартап, с 4-х летней историей, который располагается в городе Сиэтл (США), только что привлёк дополнительные 2,2 млн долл. США, чтобы закрыть раунд финансирования в серии "A" в размере 13,2 млн долл. США, в результате чего общая сумма поступивших средств достигла более 18 млн долл. США

Стартаперы из MetaBrite разработали технологию машинного обучения, которая в состоянии сканировать чеки покупателей любых торгово-сервисных предприятий и автоматически извлекать из них подробности по каждой проданной позиции. Технология этого стартапа позволяет выполнять обработку этих просканированных чеков с помощью программных средств многочисленных мобильных приложений скачанных на обычные смартфоны покупателей.

Главный исполнительный директор MetaBrite г-н Курт Лоренцини (Court Lorenzini) некоторое время тому назад, сумел привлечь около 5 млн долларов в свой другой стартап под названием CookBrite, который занимался разработкой универсального мобильного решения для планирования закупок продуктов питания, в качестве такого цифрового шоппинга и одновременно сборника кулинарных рецептов.

Однако в ноябре 2015 года стартап сменил своё название на MetaBrite - господин Лоренцини закрыл свой проект CookBrite и сосредоточился на создании онлайн-платформы по бизнес-аналитике.

И как прокомментировал г-н Лорренцини в интервью онлайн-изданию GeekWire, сейчас в его компании трудится 40 человек и его бизнес "идёт в гору невероятными темпами". Наша выручка каждый месяц минимум удваивается, - сказал он.

Как еще добавил г-н Лоренцини, который ранее был соучредителем американского сервиса Docusign: "В настоящий момент мы работаем над тем, чтобы в следующем раунде финансирования серии "B" привлечь еще больше средств на наше развитие, чтобы не отстать от растущего спроса на наши услуги".

Среди других руководителей MetaBrite можно выделить главного технического директора этого проекта г-на Роя Пенна (Roy Penn), бывшего инженера израильской армии и директора по закупкам г-жу Кристин Макки (Christine McKee), которая ранее занимала должность исполнительного директора компании-разработчика программного обеспечения ReaNetworks, а также работала в компании Expedia. Остальные сотрудники этого проекта имеют предыдущий опыт работы в таких известных компаниях как: Kraft, McDonalds, IBM и Nielsen.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59516ad9e1c4a
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 00:26.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап LocalAgentFinder привлёк $5,5 млн в платформу помогающую продать недвижимость OPLOTT Недвижимость 1 23.06.2017 12:17
Сервис Shortlist привлёк 1,5 млн в платформу по управлению фрилансерами OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.06.2017 23:33
StashAway привлёк $2,15 млн в платформу помогающую инвестировать любому человеку OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.05.2017 00:38
Стартап LiveSmart привлёк в платформу по отслеживанию здоровья сотрудников £700,000 OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 17 14.04.2017 15:49
Стартап Niu Jiao Suo привлёк $5 млн в платформу для денежных переводов заграницу OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 3 09.04.2017 23:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TTLuck2017
Минпромторг выдал субсидию в размере 150 млн рублей на проект сверхпрочного ноутбука
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
OnlineWallet - onlinewallet.biz
От AllworldHYIP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Куба оценила убытки от американского торгового эмбарго в 125 миллиардов долларов
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар siroga.m
Flexi Profit - flexiprofit.com
От siroga.m в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар monhyip
Gainmills - gainmills.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар zbet
Прогнозы на ближайшие матчи рпл
От zbet в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
414,387
Тем
476,026
Сообщений
11,794,125

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube