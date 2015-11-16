MetaBrite привлёк $2,2 млн в платформу по сканированию чеков ради бизнес-аналитики

Сообщается, что стартап МетаБрайт ("MetaBrite
") продолжает наблюдать высокий уровень запросов на свою действующую в сети технологическую онлайн-платформу и соответственно он привлёк определенную сумму наличных средств, чтобы поддержать высокий рост компании.
Этот стартап, с 4-х летней историей, который располагается в городе Сиэтл (США), только что привлёк дополнительные 2,2 млн долл. США, чтобы закрыть раунд финансирования в серии "A" в размере 13,2 млн долл. США, в результате чего общая сумма поступивших средств достигла более 18 млн долл. США
Стартаперы из MetaBrite разработали технологию машинного обучения, которая в состоянии сканировать чеки покупателей любых торгово-сервисных предприятий и автоматически извлекать из них подробности по каждой проданной позиции. Технология этого стартапа позволяет выполнять обработку этих просканированных чеков с помощью программных средств многочисленных мобильных приложений скачанных на обычные смартфоны покупателей.
Главный исполнительный директор MetaBrite г-н Курт Лоренцини (Court Lorenzini) некоторое время тому назад, сумел привлечь около 5 млн долларов в свой другой стартап под названием CookBrite, который занимался разработкой универсального мобильного решения для планирования закупок продуктов питания, в качестве такого цифрового шоппинга и одновременно сборника кулинарных рецептов.
Однако в ноябре 2015 года стартап сменил своё название на MetaBrite - господин Лоренцини закрыл свой проект CookBrite и сосредоточился на создании онлайн-платформы по бизнес-аналитике.
И как прокомментировал г-н Лорренцини в интервью онлайн-изданию GeekWire, сейчас в его компании трудится 40 человек и его бизнес "идёт в гору невероятными темпами". Наша выручка каждый месяц минимум удваивается, - сказал он.
Как еще добавил г-н Лоренцини, который ранее был соучредителем американского сервиса Docusign: "В настоящий момент мы работаем над тем, чтобы в следующем раунде финансирования серии "B" привлечь еще больше средств на наше развитие, чтобы не отстать от растущего спроса на наши услуги".
Среди других руководителей MetaBrite можно выделить главного технического директора этого проекта г-на Роя Пенна (Roy Penn), бывшего инженера израильской армии и директора по закупкам г-жу Кристин Макки (Christine McKee), которая ранее занимала должность исполнительного директора компании-разработчика программного обеспечения ReaNetworks, а также работала в компании Expedia. Остальные сотрудники этого проекта имеют предыдущий опыт работы в таких известных компаниях как: Kraft, McDonalds, IBM и Nielsen.
Перевод специально для mmgp.ru источник
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