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Разработчик решений машинного зрения для дронов привлек инвестиции

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Разработчик решений машинного зрения для дронов привлек инвестиции

Стартап Clobotics, расположен в Шанхае, специализирующийся на машинном зрении для беспилотных летательных аппаратов и промышленных больших данных, привлек инвестиции в размере $5 млн, в рамках Series A от китайской венчурной компании GGV Capital.




«За последние несколько лет индустрия беспилотных летательных аппаратов значительно расширилась, а программное и аппаратное обеспечение также быстро растут», - сказал Ли Хунвэй, управляющий партнер GGV Capital. «Вертикальный сектор индустрии беспилотных летательных аппаратов будет иметь огромный потенциал. Мы с оптимизмом смотрим на технологические возможности Clobotics».

Компания Clobotics, основанная в 2016 году, включает в себя облачные вычисления и платформу для больших данных, которая предоставляет решения для беспилотных летательных аппаратов, такие как управление полетом и планирование миссий, компьютерное зрение и обработка изображений, а также аналитика данных.


Технология Clobotics - анализа промышленных данных на основе беспилотных летательных аппаратов может применяться в ряде областей, включая безопасность, добычу полезных ископаемых, геодезические работы, картографирование, энергетику и окружающую среду.

В прошлом месяце стартап создал центр исследований и разработок в городе Сиэттл в США, который сосредоточивается на искусственном интеллекте, машинном обучении и машинном зрении.

Clobotics стремится предложить комплексное решение для инспекции инфраструктуры, в том числе специально модифицированные под пользователя датчики дрона для проверки турбин; компьютерное зрение для записи их состояния; и программное обеспечение для обработка изображений.


Подход, известный как «дрон данные как услуга» или DDaaS, может быть распространен на разные сектора, начиная от железнодорожных линий и линий электропередач, мостов и шоссе, до сотовых вышек.

«Если я смогу обнаружить трещину на ветряной турбине, я могу обнаружить трещину на мосту», объяснил Ян. «Я могу обнаружить трещину в высоком здании».

Clobotics является одним из 16 стартапов, принимающих участие в последнем раунде программы Microsoft Accelerator в Пекине, а инвестиции GGV приближают предприятие к главному в группе. «Мы очень благодарны за их поддержку», - сказал основателей компании Clobotics Джордж Янь, бывший исполнительный директор Microsoft China и китайского предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов Ehang.

Дженни Ли, управляющий партнер GGV Capital и член совета Clobotics, заявила, что предприятие поражает интересы ее фирмы в области транспортировки, робототехники и производства ИИ. «Clobotics - интересная конвергенция трех областей», - сказала она.

По материалам:

https://www.geekwire.com/2017/china-...ta-monitoring/

https://www.chinamoneynetwork.com/20...ider-clobotics
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 00:23.
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