Google больше не будет проверять личную почту Gmail для настройки рекламы

В пятницу (23 июня) компания Google анонсировала в блоге, что больше не будет проверять содержимое электронных писем в личных учетных записях в сервисе Gmail, чтобы извлекать данные для показа целевых объявлений. Раньше компания читала сообщения в Gmail, чтобы обеспечить бесплатный доступ к сервису. Деловые почтовые аккаунты, предоставленные службой G Suite Google, уже давно были освобождены от использования личных данных для рекламы, а теперь и обычные пользователи будут освобождены от слежки.
Старший вице-президент Google Cloud Дайан Грин сказал:
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«После нововведения никакая информация в сервисе Gmail не будет использоваться и собираться компанией для качественной настройки объявлений. Решение было принято на фоне того, что пользователям будут показывать привязанную к их вкусам и настройкам рекламу. Тип показанных объявлений зависит от пользовательских настроек. В любой момент каждый желающий сможет изменить эти настройки или отключить персонализацию рекламы».
Увы, если вы уже давно используете Gmail, технологическая компания успела собрать много личной информации о вас. Если вы пользуетесь сервисами Google с авторизацией, такие как облако или поиск, компания знает еще больше. Хотя с этого момента Google перестанет считывать новые данных из электронной почты, в сообщении в блоге не говорится, что уже собранные данные не будут использоваться для будущей рекламы. Также неизвестно, перестанет ли Google собирать личную информацию с помощью других сервисов.
Пока представитель Google не сказал, когда новые изменения вступят в силу и что компания будет делать с данными из электронной почты, которые уже хранятся на серверах компании. Представитель Google не дал комментариев и не поделился ни чем новым, кроме сказанной информации Грином.
Перевод специально для mmgp.ru
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