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EOS обещает решить главную проблему криптовалют

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EOS обещает решить главную проблему криптовалют
Сегодня стартует ожидаемый многими с нетерпением краудсейл платформы децентрализованных приложений EOS, которая, как предполагают некоторые аналитики, сможет составить конкуренцию Ethereum.




Проект EOS был анонсирован в мае этого года на блокчейн-конференции Consensus в Нью-Йорке, и одним из его вдохновителей является небезызвестный Дэниел Лаример, стоявший за созданием BitShares и Steemit.

EOS - это операционная система для приложений на блокчейне. Проект основан на асинхронных смарт-контрактах, которые могут выполняться параллельно, что позволяет достичь производительности более чем 100 тыс. транзакций в секунду. На сегодня такой скоростью не может похвастаться ни один блокчейн-проект.

В ходе выступления на конференции в Нью-Йорке Лаример говорит, что блокчейн действительно может стать мейнстрим-технологией тогда, когда будет задействован огромный объем трафика и операций, происходящих в реальных бизнес-приложениях. Например, сетям кредитных карт нужно проводить около 60 тыс. транзакций в секунду. Facebook обрабатывает 52 тыс. лайков в секунду, и это еще не включает сами посты и другую активность. Финансовая индустрия производит примерно 100 тыс. транзакций в секунду на каждом рынке.

В противоположность этому биткоин на данный момент ограничен ~3 транзакциями в секунду из-за размера блока, Ethereum ограничен ~30 транзакциями, Waves - 1 тыс. транзакций в секунду. Наиболее серьезным ограничением сегодняшней технологии блокчейн является однопоточная работа всех основных цепей.

Платформа EOS представляет собой блокчейн-архитектуру, которая масштабируется до миллионов транзакций в секунду, устраняет пользовательские комиссии и обещает дать возможность быстрого и простого развертывания децентрализованных приложений

ICO будет идти почти год и всего будет распродано 900 000 000 токенов EOS из 1 000 000 000. Покупка токенов возможна только при помощи ETH, при этом цена не будет фиксированной и может меняться в зависимости от ситуации. Минимальная стоимость покупки составит 0.01 ETH.

Токены EOS будут зачислены по окончанию первых пяти дней, а также по окончанию каждого последующего дня-окна. Расчет количества токенов для зачисления будет определяться пропорционально между участниками за каждый период.

Впрочем, критики платформы говорят о том, что пока в технологической документации нет какой-либо детальной информации, как нет пока и кода. Поэтому дать ответы на конкретные технические вопросы сейчас не может никто.

"Те, кто находятся в радостном предвкушении, не понимают, чему именно они радуются. Нет никаких упоминаний о приложениях для конечных пользователей, и нет никаких технических подробностей", — считает Уэйн Воэн, основатель и CEO блокчейн-стартапа Tierion

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