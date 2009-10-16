Безрамочный Doogee Mix по более выгодной цене на AliExpress

Новенький Doogee Mix встретили с необычайной теплотой, не скупясь на похвалу и комплименты. После первой же волны продаж компания отгрузила 100 тысяч смартфонов, и это лишь треть от общего количества предзаказанных. Безрамочность Doogee Mix, его 5,5-дюймовый AMOLED-экран и двойную камеру оценил широко известный инсайдер Эван Бласс. В связи с таким успешным дебютом Doogee объявляет о второй волне продаж на площадке AliExpress, но теперь по ещё более выгодной цене.
Технические характеристики Doogee Mix:
5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением HD и стеклом Gorilla Glass 5;
восьмиядерный процессор Helio P25 с тактовой частотой 2,5 ГГц;
графический ускоритель Mali-T880;
4/6 ГБ оперативной памяти;
64/128 ГБ встроенной памяти;
поддержка карт памяти до 128 ГБ;
двойная основная камера с цветным 16-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL и монохромным 8-мегапиксельным сенсором;
5-мегапиксельная фронтальная камера;
аккумулятор ёмкостью 3380 мАч;
сканер отпечатков пальцев; два слота для SIM-карт с поддержкой 4G;
ОС: Android 7.0 Nougat;
габариты: 144х76,2х7,95 мм;
вес: 193 г.
Вторая волна продаж Doogee Mix на восьмиядерном Helio P25 стартует 27 июня и продлится до 4 июля. Заказ можно будет осуществить в официальном магазине Doogee на площадке AliExpress, что гарантирует низкую стоимость среди других ретейлеров, а также оперативную и бесплатную доставку. Примечательно, что специальное предложение распространяется на все цветовые версии смартфона, в том числе на варианты с различным объёмом ОЗУ и ПЗУ. Подробнее о всех новостях компании и актуальных предложениях можно узнать на официальной странице Doogee в ВКонтакте.
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