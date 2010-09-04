Oukitel U22 с четырьмя модулями камеры поступил в продажу по цене около 70$

Компания Oukitel объявила о старте приёма предзаказов на новый недорогой смартфон U22. Его ключевая особенность — то, что это первый смартфон производителя, оборудованный сразу четырьмя камерами: модули на 13 Мп и 2 Мп расположены сзади, а на 8 Мп и 2 Мп — спереди. Такое решение позволяет делать снимки с эффектом боке как на основную, так и на фронтальную камеру. Oukitel опубликовала видео с демонстрацией возможностей камеры U22 в разных условиях съёмки. Кроме этого, до 3 июля девайс можно будет приобрести менее чем за $70.
Чтобы продемонстрировать фотовозможности Oukitel U22, производитель подготовил подборку фотографий при использовании разных режимов, в том числе с размытием заднего плана и монохромной съёмкой. Также компания сделала примеры видео в самых разных условиях съёмки, включая ночную.
Остальные характеристики Oukitel U22: 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280х720 пикселей, прикрытый 2,5D-стеклом, четырёхъядерный процессор MediaTek MT6580A, 2 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель объёмом 16 ГБ с поддержкой карт памяти microSD до 32 ГБ, 360-градусный сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, аккумулятор ёмкостью 2700 мАч и два слота для SIM-карт с поддержкой сетей третьего поколения.
С сегодняшнего дня и до 3 июля Oukitel U22 можно приобрести в онлайн-магазине Gearbest менее чем за $70 или же в официальном магазине Oukitel на AliExpress менее чем за $75.
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