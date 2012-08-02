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Berkshire Hathaway делает большую ставку в размере $ 377 млн на недвижимость

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Berkshire Hathaway делает большую ставку в размере $ 377 млн на недвижимость
В понедельник Berkshire Hathaway заявил об инвестициях в размере $ 377 млн в инвестиционный траст недвижимости Store Capital. В общей сложности, компания Уоррена Баффета купила 9,5% выпущенных трастом акций по цене $ 20,25 за штуку. В результате публикации новости об инвестициях, акции траста выросли на 11% до $ 23,10 перед началом торгов. Траст Store Capital занимается тем, что инвестирует в недвижимость для одного арендатора для получения прибыли.



Генеральный директор Store Capital Кристофер Волк сказал: «Получения финансирования от одного из самых восхитительных инвесторов в истории представляет собой вотум доверия нашей опытной команде и руководству. Betkshire Hathaway поддерживает наш инвестиционный и управленческий опыт в отношении получения прибыли».

Баффет прокомментировал сделку со словами, что это была твердая и решительная инвестиция, которая менее волатильная по сравнению с ценами на акции. И, вероятнее всего, сделка принесет прибыль. Еще в 2016 году Баффет заявил, что не верит в то, что недвижимость США находится в состоянии пузыря. Инвестиционная сделка была закрыта после того, как на прошлой неделе Berkshire Hathaway открыла кредитную линию на $ 1,51 млрд для Home Capital, крупнейшего небанковского кредитора Канады. Организация взяла на себя ответственность за введение в заблуждение инвесторов о проблемах с тем, как закладывались ипотечные кредиты.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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