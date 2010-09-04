Monese приближается к банковскому обслуживанию с полным спектром услуг

В результате трансформации мобильного оператора Monese в банк, компания запустила услуги прямых дебетов и быстрых платежей.
Monese в настоящее время имеет более 65 тыс. клиентов. В январе 2017 года компания закрыла свой раунд финансирования серии A, общая сумма которого возросла до $ 15,8 млн. Работа банка нацелена на эмигрантов и иммигрантов, которые обычно пытаются получить традиционный банковский счет.
Введение прямых дебетов происходит в ответ на прямой спрос со стороны пользователей. Около 75% всех клиентов выбирают Monese в качестве учетной записи получения заработной платы.
Наряду с этим, Monese также получила возможность предоставлять почти мгновенные переводы по своей клиентской базе, которые в совокупности перемещают более полумиллиарда фунтов в год.
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