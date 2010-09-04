Santander Openbank возобновил работу как 100% цифровой банк

Banco Santander пересматривает деятельность своего дочернего банка в Испании, передавая все ИТ-активы и клиентские трансакции в облако. Открытый в 1995 году Openbank с тех пор так вырос, что предоставляет мобильные и онлайн-услуги 1 млн клиентов в Испании.
Openbank внедряет новейшую технологию машинного обучения, чтобы получить более глубокое и персонализированное понимание своих клиентов и расширения возможностей выхода на рынок.
В течении 15 месяцев банк консультировался с ориентированными на клиента фокус-группами для создания своих мобильных приложений и веб-сайта с нуля, уделяя особое внимание улучшению пользовательского интерфейса.
В настоящее время Openbank обеспечивает полностью цифровой процесс входа и эксплуатацию, используя видеоконференции или услуги обмена сообщениями в приложении для идентификации клиента.
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