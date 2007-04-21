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Криптовалюты накрыла волна распродаж

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Старый Вчера, 23:29
#1
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Криптовалюты накрыла волна распродаж
Практически все крипто валюты начали текущую торговую неделю в красной зоне. Инвесторы в панике, с чем связан такой резкий обвал почти всех цифровых валют?

Причин этого может быть несколько. Многие аналитики на крипторынке связывают падение с неопределенностью по SegWit(масштабированию внутренней сети биткойна). По сути SegWit, это только обновление программы, которая предназначена для решения определенных программ, но так как все зависит от большого количества участников, чем это завершиться совершенно неизвестно.

Еще одна причина обвала крипт, это приближение ICO. На рынке ходят слухи, что в ближайшее время запланировано ряд масштабных ICO, и что падение это всего навсего подготовка благоприятной почвы для этих событий.
Естественно ряд аналитиков объясняют падение техническим анализом. Пробой скользящих спровоцировал начало долгожданной коррекции.
Потом, если учитывать тот факт, что крипто стремительно выросли с течение нескольких месяцев, можно предположить, что они также стремительно могут и упасть.

П.С Как по мне обвала крипто валют следовало ожидать, рынок просто вытряхивает тех, кто зашел на самой вершине с целью быстро заработать, и данное падение можно использовать для поиска хорошего места для покупок. Хотя вполне возможно, что в данный момент мы просто наблюдаем как лопает очередной мыльный пузырь.

По материалам

https://text.ru/antiplagiat/59515df294116
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Старый Вчера, 23:52
#2
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Re: Криптовалюты накрыла волна распродаж
с оригиналом статьи для более полного получения информации можно ознакомиться здесь http://mmgp.ru/showthread.php?t=522505
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