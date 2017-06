bizneser Топ Мастер

Хедж-фонд Дэниэла Леба вложил $3,5 млрд. в швейцарскую Nestle

Для швейцарской компании проданный пакет акций является небольшой долей, но для Third Point LLC данную инвестицию можно считать крупнейшей за его более чем 20-летнюю историю.



Среди рекомендованных изменений для усиления роста, которые Third Point обозначил в письме к инвесторам, есть внедрение инноваций и продажа непрофильных активов, в том числе 23%-ной доли Nestle во французском производителе косметики L'Oreal SA.



В заявлении хедж-фонда подчеркивается, что сегодня большая редкость найти бизнес такого качества, как бизнес Nestle, который имеет огромные возможности для улучшения.



По мнению аналитиков хедж-фонда, судя по динамике доходов акционеров Nestle, компания существенно отстает от большинства американских и европейских конкурентов в последние 3,5 и 10 лет. Эксперты это связывают с запаздыванием швейцарской компании, по сравнению с конкурентами, в плане адаптации к изменению покупательских привычек.



Дэниэла Леба знают как такого инвестора-активиста. Пару лет назад именно его роль оказалась одной из решающих в процессе реорганизации интернет-компании Yahoo Inc.



