Днепропетровская ОГА привлекла 320 млн. грн. на строительство биогазовой электростанц

По словам Юрия Голика, советника председателя Днепропетровской облгосадминистрации, проект является экологическим, в котором предусмотрена самая современная в мире технология. В Украине нет аналогов такого производства. Биогазовую электростанцию, с мощностью выработки электроэнергии в год - 25 500 МВт, планируют построить на стоках Днепрводоканала.
Проектная и техническая документация уже готова, а после утверждения Горсоветом инвестор сможет получить участок земли на водоканале. Затем в течение 15 месяцев будет построена и заработает современная биогазовая электростанция. Благодаря ее появлению будет решена многолетняя проблема очистки стоков водоканала.
Кроме этого, как подчеркнул Юрий Голик, реализация проекта позволит создать новые рабочие места в регионе и пополнить местный бюджет.
Советник председателя Днепропетровской ОГА добавил, что это не последние инвестиции в текущем году. В дальнейшем планируется привлечь инвестиции в три современных химических завода в Индустриальном парке и ТЭЦ на ТБО. А это уже миллиардные вложения.
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