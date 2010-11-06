Регионы должны вернуть в бюджет 91 миллиард рублей



Денежных поступлений в казну регионов не хватает даже на осуществление текущей деятельности, не говоря уже на финансирование различных программ из бюджета. Собираемость налогов падает. Это особенно заметно от регионов, которым не доступны налоги на природные ресурсы и акцизы на нефть, которые являются основным источником поступления в федеральный бюджет России. Инвестиционная и деловая активность во многих регионах России сильно упала, так же как налоговые поступления от налогоплательщиков, многие из которых вынуждены закрыться. Из-за сокращения доходов населения сильно пострадали многие отрасли, начиная с торговли и общепита, и заканчивая строительной отраслью, где строительные компании не могут продать квартиры в уже построенных домах и из-за кредитов вынуждены объявлять себя банкротами и прекращать работу.



Регионам ничего не остается, как получать льготные кредиты из федерального центра. Но кредитные суммы надо возвращать и по ним необходимо платить проценты. Пусть это будут льготные кредиты. Проблема состоит в том, что в 16 регионах России не могут выполнить обязательства даже по льготным кредитам, так как налоговые и прочие поступления в бюджеты настолько упали, что денег нет. Всего по итогам 2016 года, регионы не вернули ранее выданных кредитов на 91 миллиард рублей.



Федеральному бюджету ничего не осталось, как рефинансировать раннее выданные кредиты на новые сроки и принять программы оздоровления субъектов. А это просто затягивание долговой ямы. Ведь чем дольше срок кредита, тем больше по нему проценты. Рефинансирование не означает получение живых денег. А денег как не было, так и нет. Субъекты вынуждены занимать деньги в коммерческих банках под более высокие проценты, так как федеральный центр больше денег не дает.



А чем больше долгов, тем сложнее их обслуживать. Не удивительно будет, если скоро будут банкротится не только частные компании и физические лица, но и целые субъекты Российской Федерации, так как по долгам надо платить, а долгов у них много.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...fin-1002124435



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59515da2e6b51 И хотя по данным статистики и Минэкономразвития экономика России начала демонстрировать рост, во многих регионах России ситуация крайне тяжелая.Денежных поступлений в казну регионов не хватает даже на осуществление текущей деятельности, не говоря уже на финансирование различных программ из бюджета. Собираемость налогов падает. Это особенно заметно от регионов, которым не доступны налоги на природные ресурсы и акцизы на нефть, которые являются основным источником поступления в федеральный бюджет России. Инвестиционная и деловая активность во многих регионах России сильно упала, так же как налоговые поступления от налогоплательщиков, многие из которых вынуждены закрыться. Из-за сокращения доходов населения сильно пострадали многие отрасли, начиная с торговли и общепита, и заканчивая строительной отраслью, где строительные компании не могут продать квартиры в уже построенных домах и из-за кредитов вынуждены объявлять себя банкротами и прекращать работу.Регионам ничего не остается, как получать льготные кредиты из федерального центра. Но кредитные суммы надо возвращать и по ним необходимо платить проценты. Пусть это будут льготные кредиты. Проблема состоит в том, что в 16 регионах России не могут выполнить обязательства даже по льготным кредитам, так как налоговые и прочие поступления в бюджеты настолько упали, что денег нет. Всего по итогам 2016 года, регионы не вернули ранее выданных кредитов на 91 миллиард рублей.Федеральному бюджету ничего не осталось, как рефинансировать раннее выданные кредиты на новые сроки и принять программы оздоровления субъектов. А это просто затягивание долговой ямы. Ведь чем дольше срок кредита, тем больше по нему проценты. Рефинансирование не означает получение живых денег. А денег как не было, так и нет. Субъекты вынуждены занимать деньги в коммерческих банках под более высокие проценты, так как федеральный центр больше денег не дает.А чем больше долгов, тем сложнее их обслуживать. Не удивительно будет, если скоро будут банкротится не только частные компании и физические лица, но и целые субъекты Российской Федерации, так как по долгам надо платить, а долгов у них много.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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