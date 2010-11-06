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Регионы должны вернуть в бюджет 91 миллиард рублей

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Старый Вчера, 23:18
#1
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Регионы должны вернуть в бюджет 91 миллиард рублей
И хотя по данным статистики и Минэкономразвития экономика России начала демонстрировать рост, во многих регионах России ситуация крайне тяжелая.

Денежных поступлений в казну регионов не хватает даже на осуществление текущей деятельности, не говоря уже на финансирование различных программ из бюджета. Собираемость налогов падает. Это особенно заметно от регионов, которым не доступны налоги на природные ресурсы и акцизы на нефть, которые являются основным источником поступления в федеральный бюджет России. Инвестиционная и деловая активность во многих регионах России сильно упала, так же как налоговые поступления от налогоплательщиков, многие из которых вынуждены закрыться. Из-за сокращения доходов населения сильно пострадали многие отрасли, начиная с торговли и общепита, и заканчивая строительной отраслью, где строительные компании не могут продать квартиры в уже построенных домах и из-за кредитов вынуждены объявлять себя банкротами и прекращать работу.

Регионам ничего не остается, как получать льготные кредиты из федерального центра. Но кредитные суммы надо возвращать и по ним необходимо платить проценты. Пусть это будут льготные кредиты. Проблема состоит в том, что в 16 регионах России не могут выполнить обязательства даже по льготным кредитам, так как налоговые и прочие поступления в бюджеты настолько упали, что денег нет. Всего по итогам 2016 года, регионы не вернули ранее выданных кредитов на 91 миллиард рублей.

Федеральному бюджету ничего не осталось, как рефинансировать раннее выданные кредиты на новые сроки и принять программы оздоровления субъектов. А это просто затягивание долговой ямы. Ведь чем дольше срок кредита, тем больше по нему проценты. Рефинансирование не означает получение живых денег. А денег как не было, так и нет. Субъекты вынуждены занимать деньги в коммерческих банках под более высокие проценты, так как федеральный центр больше денег не дает.

А чем больше долгов, тем сложнее их обслуживать. Не удивительно будет, если скоро будут банкротится не только частные компании и физические лица, но и целые субъекты Российской Федерации, так как по долгам надо платить, а долгов у них много.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...fin-1002124435

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59515da2e6b51
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Старый Вчера, 23:23
#2
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Re: Регионы должны вернуть в бюджет 91 миллиард рублей
Автор! вы уж тут как внештатный корреспондент финанз.ру- все подряд оттуда тащите сюда....
много хоть их страшилок сбылось ?
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Старый Вчера, 23:44
#3
Премиум
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Автор темы Re: Регионы должны вернуть в бюджет 91 миллиард рублей
Цитата:
Сообщение от VVT5 Посмотреть сообщение
Автор! вы уж тут как внештатный корреспондент финанз.ру- все подряд оттуда тащите сюда....
много хоть их страшилок сбылось ?
Насчет всех регионов не скажу, но у наших чиновников жизнь совсем тяжкая стала. У них же оклады копеечные. Зарплаты состояли из многочисленных доплат, бонусов и т.д. и т.п. А сейчас все бонусы убрали, оставили одни оклады копеечные со словами не хочешь - не работай. У многих же там своя карьера, ранги, титулы. Да и кому впрочем эти чиновники еще нужны? Это я живу еще в одном из "процветающих" и пилотных регионов. А что в остальной России творится.
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Старый Вчера, 23:48
#4
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Re: Регионы должны вернуть в бюджет 91 миллиард рублей
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Да и кому впрочем эти чиновники еще нужны? Это я живу еще в одном из "процветающих" и пилотных регионов. А что в остальной России творится.
Да вроде как живет Россия, в том числе и в регионах- год назад проехал на машине от Питера до предуралья и достаточно много мостов\дорог строится, знаете ли.... такого раньше не видел. Причем трассы то не только федеральные были.

добавлено через 1 минуту
Что касается долгов регионов и скоро всем капут из за этого,то эти страшилки еще с 90х помню....да все никак не помрут регионы от безденежья почему то ?
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Последний раз редактировалось VVT5; Вчера в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 00:25
#5
Премиум
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Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,746
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Автор темы Re: Регионы должны вернуть в бюджет 91 миллиард рублей
Цитата:
Сообщение от VVT5 Посмотреть сообщение
Да вроде как живет Россия, в том числе и в регионах- год назад проехал на машине от Питера до предуралья и достаточно много мостов\дорог строится, знаете ли.... такого раньше не видел. Причем трассы то не только федеральные были.

добавлено через 1 минуту
Что касается долгов регионов и скоро всем капут из за этого,то эти страшилки еще с 90х помню....да все никак не помрут регионы от безденежья почему то ?
У нас тоже много чего понастроено. Вот квартиры за 790 тысяч рекламируют, дешевле, чем машины. И никому они нафиг не нужны. Столько квартир понастроено. Я вот лично не понимаю, зачем в городе, где население 440 человек столько домов. Нам тут одно время обещали, что мы вернемся к довоенному уровню, когда в городе был 1300 тысяч человек, что надо область людьми заселять. Жилье построили, только вот стоит оно никому не нужное. Вернее может и нужное, только денег ни у кого нет. Я общалась с людьми, которые в обещания поверили и в область жить переехали, у себя все продали. Со сколькими они проблемами столкнулись. Другие уже не верят. А жилья много понастроили. Вот стадион огромный строят, транспортные развязки. Порт обещают, круизные лайнеры будут ходить. Как бы все это очень хорошо. Но у людей физически нет денег. А когда денег нет ни лайнеры, ни порты не нужны. А еще у нас есть резиденция Президента. Городу Пионерску, где нахдится резиденция Президента, обещали налоговые поступления и поддержку, а как был дыра дырой, так и остался, хотя трассу крутую к нему подвели. И казино у нас есть. Тоже делать там нечего, никакой инфраструктуры. Даже гостиницы нет. Где же вы видели, чтобы в Лас-Вегасе не было гостиниц. Планов громадье, многое сделано. Только многое из сделанного никому нафиг не нужно или как построенные дома. Вроде как нужны, но денег на покупку квартир нет.
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