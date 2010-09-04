Provention Bio для новых терапевтических решений привлекла $28.4 млн инвестиций

Американская биофармацевтическая компания Provention Bio из Лебанон штат Нью-Джерси специализируется на поиске, разработке и коммерциализации новых терапевтических препаратов направленных на перехват и предотвращение иммунной опосредованной болезни и для этих целей привлекла $28,4 млн. инвестиций в серии A.
Инвестиции для компании являются частью двухэтапного процесса, который будет включать в себя первичное публичное размещение (IPO) в 2018 году. Инвесторами стали MDB Capital Group, Provention, Johnson&Johnson Innovation - JJDC и фонд JDRF T1D.
Компания намерена использовать привлеченные средства для развития своих терапевтических препаратов.
Эшли Палмер является соучредителем и генеральным директором компании и также соучредитель доктор медицины, Франциско Леон. Биофармацевтическая компания Provention Bio занимается поиском, разработкой и коммерциализацией новых терапевтических решений для перехвата и предотвращения иммунной опосредованной болезни. Компания занимается предсказанием и предотвращением болезни.
Терапевтическая модель сосредоточена на разработке лекарств, которые применяются до того, как начнется целевое заболевание, вновь появляется или прогрессирует. Процесс включает в себя объекты клинической стадии, лицензирование от Janssen Research&Development, LLC (Janssen) и Vactech Oy (финская биотехнологическая компания). Все эти компании будут заниматься развитием препаратов от болезни Крона, язвенного колита, от новых вирусных инфекций и диабета тип 1 (T1D).
«Когда вы бросаете какую-либо новую идею, вы получаете эффект пульсации. Вы должны знать, что вы будете создавать каскад изменений» - Джоэл А. Баркер.
Перевод специально для mmgp.ru