Израильский стартап TechSee привлек $7.5 млн. инвестиций

Израильский стартап TechSee расположенный в Тель-Авиве, разработчик интеллектуальной визуальной поддержки для корпоративных отделов поддержки клиентов привлек $7,5 млн. инвестиций.
Этот раунд возглавлял Planven Investments при участии прежних инвесторов OurCrowd (OurCrowd First), новичка среди стратегических инвесторов, Comdata Group и других инвесторов.
Компания планирует использовать средства для ускорения дальнейшего проникновения на рынок, развития технологий и привлечения инновационных продуктов для клиентов.
Возглавляемая Этаном Кохеном, соучредителем и генеральным директором, компания TechSee предоставляет решение для искусственного интеллекта и расширенной реальности, которое позволяет командам технической поддержки по всему миру выполнять визуальную интерактивную дистанционную диагностику и поиск решения проблем. Технология стартапа создает массивную базу данных по каждому взаимодействию и разрешению, чтобы клиенты могли получить полностью автоматизированное, автоматическое визуальное разрешение технических проблем доступное со смартфона.
Помимо главного офиса в тель-Авеиве компания также имеет офисы в Бостоне и Мадриде.
Перевод специально для mmgp:
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