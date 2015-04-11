Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,377 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Израильский стартап TechSee привлек $7.5 млн. инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:45
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 432
Благодарностей: 37
УГ: 2
КП: 0.053
подарки
Израильский стартап TechSee привлек $7.5 млн. инвестиций

Израильский стартап TechSee расположенный в Тель-Авиве, разработчик интеллектуальной визуальной поддержки для корпоративных отделов поддержки клиентов привлек $7,5 млн. инвестиций.

Этот раунд возглавлял Planven Investments при участии прежних инвесторов OurCrowd (OurCrowd First), новичка среди стратегических инвесторов, Comdata Group и других инвесторов.

Компания планирует использовать средства для ускорения дальнейшего проникновения на рынок, развития технологий и привлечения инновационных продуктов для клиентов.


Возглавляемая Этаном Кохеном, соучредителем и генеральным директором, компания TechSee предоставляет решение для искусственного интеллекта и расширенной реальности, которое позволяет командам технической поддержки по всему миру выполнять визуальную интерактивную дистанционную диагностику и поиск решения проблем. Технология стартапа создает массивную базу данных по каждому взаимодействию и разрешению, чтобы клиенты могли получить полностью автоматизированное, автоматическое визуальное разрешение технических проблем доступное со смартфона.

Помимо главного офиса в тель-Авеиве компания также имеет офисы в Бостоне и Мадриде.

Перевод специально для mmgp:
https://text.ru/antiplagiat/595155f3abb52
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты
Arise на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Израильский инвестиционный фонд вторичных инвестиций привлек $ 100 млн Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.04.2017 12:26
Израильский стартап Autotalks привлек $30 млн инвестиций Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.03.2017 16:27
Израильский стартап Beamr привлек $4.000.000 инвестиций Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.12.2016 16:20
Израильский стартап MUV Interactive привлек $1 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 08.12.2015 11:28
Израильский стартап InfinityAR привлек $5 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.04.2015 11:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар InfernusZp
Forex Investment Plans.com - forexinvestmentplans.com
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар muzprofi
TPU накладка VOIA для LG G3 S D724
От muzprofi в разделе «Заработал – Потрать!»
Аватар Sitm
Нужна программа для написания электронных книг
От Sitm в разделе «Софт»
Аватар BetsWin
Первый тест самой прибыльной системы.
От BetsWin в разделе «Системы и стратегии»
Аватара нет
МРСК Юга. Повторение антирекорда
От УК "Арсагера" в разделе «Российские эмитенты»
Аватар inik1080
Pokemon GO рассказали, что спонсоры вроде McDonald's платят до $0.50 за посетителя
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
414,377
Тем
475,987
Сообщений
11,793,687

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube