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Цена золота за минуту упала на 1,6%

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Цена золота за минуту упала на 1,6%
Москва, 26 июня - "Вести.Экономика". Цена золота за минуту упала на 1,6% в 9 утра по лондонскому времени (11 утра мск) в понедельник на фоне резкого увеличения объема лотов на нью-йоркской бирже Comex, что, вероятно, стало результатом ошибочного приказа трейдера, сообщает Bloomberg.




Объемы торгов золотом подскочили до 1,8 млн тройских унций всего за минуту. Таких объемов не наблюдалось даже после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США или на фоне итогов референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

"Никто не имеет понятия, [что произошло], кроме того несчастного, который нажал не на ту кнопку", - сказал глава департамента торговли драгоценными металлами в Marex Spectron Group Дэвид Говетт.

Другие эксперты отмечают, что трейдер, возможно, дал более крупный приказ, чем предполагалось, или недооценил способность рынка поглощать такое количество золота.

Всего за минуту объем торгов на Comex увеличился до 18 тыс. 149 лотов. Через час (после 12:00 мск) он составлял 2 тыс. 334 лота.



Цена золота упала на 1,6% до $1236,43 за унцию, достигнув минимума с 16 мая. Она пробила вниз скользящую среднюю за предыдущие 100 дней и коснулась скользящей средней за 200 дней. К 15:15 мск снижение замедлилось до 1,2%, стоимость золота составляла $1241,30 за унцию.

Вместе с тем наблюдались признаки общего ослабления спроса на золото. Китай, крупнейший потребитель, сократил нетто-закупки металла через Гонконг до 44,8 тонны в мае по сравнению с 74,9 тонны в апреле.

Цены на серебро с немедленной поставкой упали на 1,1% до $16,5235 за унцию, после того как коснулись самого низкого уровня с 11 мая.

Стоимость платины упала на 1,3% до $918,01 за унцию.

источник
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