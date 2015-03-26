Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Почему так много трУсов? Или дело во мне?

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"Не формат. Аналитика, лазейки, подводные камни. Как заработать в трейдинге без книг, вебинаров и других загадочных источников." - авторский блог пользователя Dimoniy741
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Старый Сегодня, 22:28
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Гомель
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 106
Благодарностей: 27
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 57
КП: 0.048
Почему так много трУсов? Или дело во мне?
В моем окружении (очень много просто "знакомых") очень много людей, которые считают себя умными, сильными (эдакие "рембо"). Но все из них боятся установить приложение конторы Бинарных опционов, зарегистрироваться и затем удалить его. На вопрос "зачем оно тебе?" я даю вполне адекватный ответ. На вопрос "а почему ты не можешь установить?" я слышу "боюсь", "а вдруг вирусы", "а вдруг меня посадят за взлом Пентагона" и прочие фразы.

Объясните: или я *****, или в этом мире столь много (г**ов) (простите) боязливых людей?

P.s. кстати, за установку предлагаю 50 рублей напрямую на телефон или ЭПС.
__________________
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По всем вопросам skype: magic-proft
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