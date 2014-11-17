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Blackbaud приобретает платформу по сбору средств JustGiving за $120 миллионов

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Blackbaud приобретает платформу по сбору средств JustGiving за $120 миллионов

P2P-платформа по сбору средств JustGiving была приобретена Blackbaud, американским поставщиком программного обеспечения и услуг для некоммерческих организаций.

Согласно заявлению, Blackbaud выплачивает 95 миллионов фунтов стерлингов (120 миллионов долларов США), при этом сделка должна быть завершена в конце этого года после обычных официальных регуляторных согласований в Великобритании.

Основанная в Лондоне в 2000 году, JustGiving, пожалуй, лучше известна в своей родной стране и является основной платформой по сбору средств для тысяч благотворительных организаций и частных лиц. Платформа была запущена в США в 2003 году и позже там изменила свое название на FirstGiving. Теперь она доступна для фандрайзеров в 164 странах, где помогла собрать более 4,5 миллиардов долларов США на хорошие цели с момента ее создания. Компания расширила свое деятельность и на область краудфандинга еще в 2013 году.

Основанная в Нью-Йорке в 1981 году, Blackbaud, штаб-квартира которой находится в Чарльстоне (Южная Каролина, США), предоставляет ряд программ и услуг для некоммерческих организаций, включая CRM-продукты, продукты в области аналитики, управления сайтами, продажи билетов и другие.

Компания стала публичной на Nasdaq более десяти лет назад, а ее акции достигли рекордного максимума в 89,5 долларов США на прошлой неделе, что в 10 раз превышает цену на IPO.

Blackbaud уже предлагает пару P2P-сервисов по сбору средств в форме TeamRaiser и Everydayhero, но с JustGiving можно будет расширить P2P-предложение в области краудфандинга и получить хорошую точку входа на рынок Великобритании, где JustGiving хорошо известен.

Ожидается, что сотрудники JustGiving присоединятся к Blackbaud в качестве существующей лондонской группы по международным рынкам и обе компании определят стратегию по полной интеграции после того, как приобретение будет завершено.

"Объединив сообщество и социальную платформу JustGiving с непревзойденным опытом и возможностями Blackbaud, мы сможем лучше помочь хорошим начинаниям привлечь больше внимания людей и, соответственно, финансов, причем более эффективно и разумно, чем когда-либо прежде" - сказала Энн-Мари Хуби, соучредитель и управляющий директор JustGiving.

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