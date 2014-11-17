Trend Micro запускает новый венчурный фонд в размере $100 миллионов

Trend Micro Incorporated, мировой лидер в сфере решений для кибербезопасности, сегодня объявила о запуске корпоративного венчурного фонда для изучения рынков новых технологий. Благодаря первоначальным инвестициям в размере 100 миллионов долларов этот венчурный фонд позволит Trend Micro развивать портфель стартапов, которые разрабатывают идеи и работают в эпицентре быстрорастущих рынков, таких как интернет вещей.
Ева Чен, учредитель и главный исполнительный директор Trend Micro, отметила: "Видение Trend Micro всегда заключалось в том, чтобы сделать мир безопасным для обмена цифровой информацией. Быстрый рост количества устройств трансформирует то, как мир работает, мыслит и действует. Понятно, что экосистема все еще развивается и предстоит выполнить достаточное количество работы, чтобы убедить организации и людей, что они могут безопасно работать и жить в этой новой реальности".
Фонд Trend Micro будет предлагать финансовую поддержку компаниям, доступ к глобальной информации об угрозах мирового уровня, стратегическим альянсам, а также возможность доступа к более чем 28 000 партнерам.
В свою очередь, работа с этими инвестициями позволит выявить возможности новых экосистем, бизнес-модели новейших технологий, недостатки рынка и нехватку навыков. Эти знания повлияют на планирование решений Trend Micro в области кибербезопасности.
Имея сильное финансовое положение и 72 квартала успешной работы в плюс, Trend Micro имеет хорошие возможности для инвестирования средств для проведения исследований и достижения успехов в соответствии с корпоративной стратегией. Формирование этого венчурного подразделения дает дополнительную свободу для погружения в новые области, не нарушая основные бизнес-ресурсы.
Trend Micro Incorporated - мировой лидер в области решений для кибербезопасности, который помогает сделать мир безопасным для обмена цифровой информацией. Инновационные решения компании для потребителей, предприятий и правительств обеспечивают многоуровневую безопасность для центров обработки данных, облачных сред, сетей и оконечных точек. Все продукты компании работают сообща, чтобы беспрепятственно делиться информацией об угрозах и обеспечивать защиту от них с централизованным обзором и управлением, обеспечивая качественную и быструю защиту. В Trend Micro работает более 5000 сотрудников более чем в 50 странах мира.
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Специально для mmgp.ru