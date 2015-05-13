Duocaitou привлек $10 млн для краудфандинговой платформы недвижимости Китая

Сегодня DCM Ventures совместно с Shunwei Capital инвестировал $10 млн в стартап Duocaitou, китайскую краудфандинговую платформу недвижимости.
Основанная в 2014 году генеральным директором Чжоу Дженг, Duocaitou предоставляет краудфандинговую платформу для владельцев гостиниц и хостелов, которые хотят сотрудничать с инвесторами для повышения эффективности сбора средств.
На сегодняшний день, платформа обеспечила сбор средств для 375 проектов со всего мира, в частности с Китая, США, Японии, Южной Кореи, Австралии и Таиланда. В общей сложности, Duocaitou насчитывает свыше $73 млн привлеченного капитала, а также сотрудничает с крупнейшими отелями, такими как Sheraton Hotels, Resorts, Club Med и Six Senses Hotels Resorts Spas.
Наша платформа помогает обеспечить быстрый и надежный сбор средств для всего гостиничного бизнеса Китая, - сообщил Ли Жуй, партнер венчурного фонда Shunwei Capital. Развивать бизнес всегда трудно из-за отсутствия средств на начальном этапе, но с нашей платформой все становится проще, - добавил Ли.
Также стоит отметить тот факт, что Duocaitou в конце 2016 года привлекал более 10000 юаней от Innoangel Fund, Share Capital and Shunwei.
Специально для MMGP.RU