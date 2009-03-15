Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,377 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Mojiit привлек инвестиции для технологии 3D голограмм эмодзи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:47
#1
Любитель
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 237
Благодарностей: 22
УГ: 0
КП: 0.056
подарки
Mojiit привлек инвестиции для технологии 3D голограмм эмодзи

Mojiit, новый технологический стартап от соучредителя PingTank и серийного предприниматель Джереми Грина, объявил сегодня, что привлек инвестиции от игрока Baltimore Ravens Эда Рида. Стратегические инвестиции помогут стимулировать рост и инновации для Mojiit, одной из первых в отрасли компаний, которая объединила эмодзи с технологиями голограмм.


«Все мои разговоры, похоже, в эмодзи, - сказал Рид. «Я очень рад объявить об этой новой технологии и совместно продвигать её с Джереми и командой».

Mojiit был создан Джереми Грином в 2017 году и позволяет пользователям проектировать 3D голограмму эмодзи через смартфоны. Пользователи могут выбирать из множества популярных стилей эмодзи, чтобы делиться с друзьями. До Mojiit Грин был соучредителем популярного приложения для социальных сетей PingTank, созданного в 2014 году. С тех пор он стал активным новатором и лидером в области технологий приложений и смартфонов в дополнение к запуску нового предприятия.

«Удивительно снова оказаться на переднем крае новых технологий и идей с Mojiit», - добавил Грин. «Я очень рад, что Эд среди наших инвесторов, и я с нетерпением жду, чтобы представить технологию 3D голограмм для мобильных устройств».

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты
Jeff Jeff на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап 8i по созданию 3d-голограмм привлек $27 млн от ряда известных инвесторов Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.02.2017 14:55
Стартап Inmoji, занимающийся маркетинговыми эмодзи-кампаниями, привлек $1.5 миллиона inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.02.2017 22:49
Эмодзи придут на смену доменным именам?! HyipZanoza Новости технологий и интернета 5 31.10.2016 17:56
Microsoft показала будущее голограмм HoloLens Gosha77 Новости технологий и интернета 4 22.07.2015 23:57
Технологии PR djecblek Курилка 0 15.03.2009 17:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Oliver Frank
Беларусь договаривается о поставках нефти из Ирана через Украину
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Google и Blackberry объявили о партнерстве
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bespo6ta
zend-prime.net - zend-prime
От bespo6ta в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
Zcash можно будет покупать банковской картой
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Money-Construction - money-construction.com
От uHYIPs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар J.M.
Бизнес-леди MMGP - 2012 ($450)
От J.M. в разделе «Конкурсы: Стратегия успеха»
.     
Пользователей
414,377
Тем
475,987
Сообщений
11,793,687

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube