Mojiit привлек инвестиции для технологии 3D голограмм эмодзи

Mojiit, новый технологический стартап от соучредителя PingTank и серийного предприниматель Джереми Грина, объявил сегодня, что привлек инвестиции от игрока Baltimore Ravens Эда Рида. Стратегические инвестиции помогут стимулировать рост и инновации для Mojiit, одной из первых в отрасли компаний, которая объединила эмодзи с технологиями голограмм.
«Все мои разговоры, похоже, в эмодзи, - сказал Рид. «Я очень рад объявить об этой новой технологии и совместно продвигать её с Джереми и командой».
Mojiit был создан Джереми Грином в 2017 году и позволяет пользователям проектировать 3D голограмму эмодзи через смартфоны. Пользователи могут выбирать из множества популярных стилей эмодзи, чтобы делиться с друзьями. До Mojiit Грин был соучредителем популярного приложения для социальных сетей PingTank, созданного в 2014 году. С тех пор он стал активным новатором и лидером в области технологий приложений и смартфонов в дополнение к запуску нового предприятия.
«Удивительно снова оказаться на переднем крае новых технологий и идей с Mojiit», - добавил Грин. «Я очень рад, что Эд среди наших инвесторов, и я с нетерпением жду, чтобы представить технологию 3D голограмм для мобильных устройств».
Перевод специально для mmgp.ru