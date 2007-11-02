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Биржа долей ShareInStock.com предназначена для взаимодействия тех, у кого есть перспективные онлайн-проекты, с теми, кто желает в эти проекты инвестировать.
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Интересующийся
Имя:
Евген
Пол: Мужской
Адрес: ЕКБ
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 97
Благодарностей: 23
УГ: 0
Вопрос
Вы пишите ,что эмитенты не платят дивиденды , но наши деньги то у них. Прошу разъеснить ситуацию. Получается что мы ( вкладчики) несем убытки. Вопрос кто компенсирует эти потери. Спасибо за внимание и понимание.
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