Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,363 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Вопрос

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Биржа долей ShareInStock.com предназначена для взаимодействия тех, у кого есть перспективные онлайн-проекты, с теми, кто желает в эти проекты инвестировать.
При поддержке
Биржа инновационных проектов ShareinStock
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Алло, мы ищем стартапы!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:04
#1
Интересующийся
 
Имя: Евген
Пол: Мужской
Адрес: ЕКБ
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 97
Благодарностей: 23
УГ: 0
КП: 0.093
Вопрос
Вы пишите ,что эмитенты не платят дивиденды , но наши деньги то у них. Прошу разъеснить ситуацию. Получается что мы ( вкладчики) несем убытки. Вопрос кто компенсирует эти потери. Спасибо за внимание и понимание.
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты
wolfrock на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
УСН ИП. Вопрос Pirat_inv Юридические вопросы 8 24.02.2011 19:41
вопрос.. simp Другая работа/сервис 1 06.01.2009 17:01
Вопрос kirilll007 Вопросы и предложения 3 02.11.2007 14:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар iddqd45
investbenefit - investbenefit.com
От iddqd45 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар RaDDeaD
Liberty-Income.Com - 250% 10min.
От RaDDeaD в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Визуализация данных csv файла
От yarnik в разделе «Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language)»
Аватар Руслан Хайруллин
Система микрозаймов
От Руслан Хайруллин в разделе «Банковский форум»
Аватар mnemon84
Mega-bit.biz - Mega Bit
От mnemon84 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
какое ателье посоветуете?
От -dmitriy- в разделе «Курилка»
.     
Пользователей
414,363
Тем
475,973
Сообщений
11,793,274

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube