Smart contracts как поле для интеграторов

Внедрение большинства Smart contracts — «умных контрактов» — требует участия интегратора, причем обладающего компетенциями в областях «интернета вещей», блокчейна и защиты информации. Иногда исключением могу быть «контракты», которые не выходят за границы цифровой среды, то есть никак не взаимодействуют с физическим миром, но по понятным причина они в меньшинстве. Для большинства же требуется «стирание грани между физическим и виртуальным», а для этого нужны IoT-решения, причем защищенные, которые «на коленке» не соберешь и без мощного интегратора сопровождать и развивать невозможно.



Smart contracts сейчас более активно обсуждают с точки зрения бизнеса, а также как один из актуальных вариантов блокчейн-технологии. Это обсуждают последнее время во всем мире, в том числе, и в российских реалиях. Но тема гораздо шире! Чтобы понять детали и тренды, сначала уточним, почему такой интерес возник только сейчас. Для ответа на этот вопрос придется вспомнить о технологических предпосылках и о длительном привыкании пользователей — как частных лиц, так и корпораций — к автоматизации в таких щепетильных моментах, как финансовые операции.



Начало: автоплатежи и другая финансовая «автоматика»



Автоматизация бизнес-задач — область многогранная, ее развивали активно развивают многие десятилетия. Выгоды от внедрения таких технологий очевидны, как для корпоративных клиентов, так и для массового пользователя. В качестве примера упомянем самую простую и ставшую уже необходимой в современном мире возможность автоматического платежа с банковской карты — например, интернет-провайдеру, по ежемесячным счетам ЖКХ, оператору сотовой связи, компании, поставляющей услуги телефонной сети общего пользования, хостингу и т.д.



«Умные контракты» являются развитием столь же простых идей автоматизации бизнес-задач, но построенных на принципиально новых технологических платформах, использующих современнейшие средства, которые упрощают многие процедуры, но по понятным причинам требуют высочайшего уровня защиты. Теперь к таким решениям спокойно относится самая широкая аудитория: за прошедшие годы автоматические платежи в сегменте В2С стали привычны, не отставали и в В2В-сегменте.



Корпоративные пользователи давно и весьма успешно проводили интеграцию своих EPR-систем с такими же решениями своих партнеров. Не все, конечно, и не со всеми партнерами, но данный тренд также имеет многолетнюю историю. Разумеется, создание таких решений в каждом случае требует взвешенного индивидуального подхода, а поэтому простым и дешевым быть не может. Но оно существенно упрощают контроль и сопровождение бизнес-процессов, приводя к снижению накладных расходов. В таких системах можно реализовать автоматизированные действия, похожие на «умные контракты», но EPR — по определению закрытые системы, поэтому возможности их ограничены.



«Умные контракты» в традиционном современном понимании расширяют возможности подобной бизнес-автоматизации, поднимая ее на принципиально новый уровень. Во-первых, такая автоматизация становится типовой, что радикально снижает ее стоимость. Во-вторых, smart contracts позволяют автоматизировать взаимодействие с любыми партнерами, как с известными, отношения с которыми доверительны, так и с неизвестными. В последнем случае использование «умных контрактов» автоматически обеспечивает доверительное взаимодействие сторон. Для этого нет необходимости прибегать к услугам третьей стороны и, соответственно, оплачивать эти услуги. Разумеется, для этого необходим, прежде всего, блокчейн.



Блокчейн: зачем его создавали



«Умные контракты» основаны на блокчейне (его называют по-разному, например, «децентрализованной бухгалтерской книгой»), технологии, которая практически исключает возможности подделки записей и, соответственно, минимизирует возможности мошенничества. Блокчейн получил широкую известность благодаря буму биткойна. Нельзя ставить знак равенства между блокчейном и биткойном, а в широком смысле, и с криптовалютами вообще (на эту тему CRN/RE писал ранее). Но для понимания деталей придется вспомнить некоторые технические детали, связанные с биткойном, который сегодня является наиболее известным и, наверное, наиболее крупным проектом с применением блокчейна.



Напомним, что биткойн — просто последовательность цифр, которая может быть передана от одного пользователя к другому в качестве платежа. В зависимости от текущих особенностей законодательства в разных странах, строго говоря, этот процесс может именоваться по-разному, но его сути это не меняет. За биткойном стоит сложнейшая математика (не только имеющая отношение к майнингу, к которому сейчас внезапно оказалось привлечено повышенное внимание массового читателя), которая во многом и предопределила популярность этой криптовалюты. Для нас важно, что для работоспособности системы расчетов, платить в которой можно последовательностью цифр, нужна подсистема, обеспечивающая доказательства, что данная последовательность в качестве оплаты передана из одного «электронного кошелька» в другой, а также гарантирующая невозможность данную последовательность скопировать и использовать несколько раз. Для этого использовали блокчейн, который позволяет системе «электронных кошельков» отслеживать каждый биткойн, автоматически фиксируя как источник его майнинга, так и все последующие перемещения. Для фиксации факта передачи средств уже не нужны никакие другие структуры — ни банки, ни нотариусы, ни какие-либо иные институты.



Криптовалюты, кадастры и далее — к индустриальным системам



Блокчейн — система распределенная, в ее работе которой участвует каждый участник (в рассмотренном выше примере — каждый «кошелек» биткойна), поэтому взломать ее практически невозможно. Подделку внутри системы теоретически можно реализовать с использованием математических методов, но для этого нужно получить доступ к средствам настолько огромным (как в плане вычислительных мощностей, так и в количестве контролируемых участников процесса), что на практике это сделать оказывается совершенно нереально.



Технология единой «блочной» базы данных, способной фиксировать данные так, что ее содержимое практически невозможно подделать или несанкционированно изменить, хороша как для «кошельков» криптовалют, так и для других задач. Уже существует большое количество блокчейн-платформ — как открытых, так и закрытых, созданных для внутреннего использования отдельными структурами, например, банками или консорциумами.



На блокчейне строят системы для фиксации прав собственности и их передачи. Но наличие такой возможности позволяет автоматизировать многие другие бизнес-задачи! На практике этот процесс оказывается непрост, так как инструменты во многом находятся в стадии формирования, специалистов с опытом мало и т.д. Но, хотя решение подобных задач оказывается непростой и недешевой, автоматизация оказывается экономически оправданна, хотя бы за счет минимизации затрат на каждую транзакцию: напомним, в данном случае оказываются необязательными банки, нотариальные конторы, кадарстровые системы и другие посреднические структуры, к услугам которых договаривающиеся стороны обычно прибегают при оформлении сделок.



«Умные контракты»: нет проблем в виртуальном мире



С использованием блокчейн-платформ можно создавать как «электронные кошельки» и кадастровые базы, так и smart contracts. Большинство бизнес-контрактов может получить полное и однозначное математическое описание., Будучи описан математически, то есть после превращения в алгоритм, однозначно и полно описывающий взаимодействие сторон, бизнес-контракт становится smart, то есть его отслеживание и исполнение можно передать машине.



Блокчейн-платформы обеспечат простоту создания «умных контрактов» и, что существенно более важно, практически исключат возможности мошенничества в этой области. Конечно, для функционирования smart contracts кроме блокчен-платформ для работы потребуются и другие криптоинструменты, но они, по счастью, уже есть и нашли массовое применение. Например, электронные подписи стали делом привычным, эту технологию без проблем можно применять для фиксации факта приема сторонами условий и, соответственно, для активации «умного контракта».



Хакеры: первыми освоили преимущества



Компьютерные преступники уже освоили преимущества «умных контрактов» и, как сообщают медиа, активно их применяют.



Например, стороны заключают smart contracts, по которому одна сторона нанимает другую для взлома некоего сайта. При этом обе договаривающиеся стороны друг другу вовсе не обязаны доверять, а при использовании «умных контрактов» им и не придется привлекать некую дополнительную третью сторону. Легальную структуру к обеспечению доверительности тут по понятным причинам не привлечь, поэтому нужна будет бандитская, которая обеспечит доверительные отношения, например, не позволит заказчику «кинуть» исполнителя, не заплатив ему за сделанную работу. Теоретически привлечь структуру-«наблюдателя» из криминального мира — не проблема, только на практике оказывается, что такие ребята берут за свои услуги довольно дорого, что мало устраивает ни заказчика, ни исполнителя.



«Умный контракт» снимает эти проблемы. Сигналом о выполнении заказа может быть, например, появление на указанном сайте в течение фиксированного отрезка времени некой заранее заданной строки кода, что, по мнению сторон, будет однозначно указывать на реализованный исполнителем взлом. Когда система исполнения «умных контрактов» узнает о выполнении заказа, то счета заказчика на счет исполнителя будет переведена заранее указанная сумма. Разумеется, контракт может быть достаточно сложным, например, предусматривать премиальные за досрочный взлом или штрафные санкции за неисполнение задачи в указанные сроки. Как видите, все просто, с созданием такого «умного контракта» справится человек с минимальными навыками алгоритмизации. Нужна минимальная квалификация, чтобы предусмотреть корректную работу заданного алгоритма во всех возможных ситуациях, а также позаботиться, чтобы за пределами блокчейн-платформы не было возможности для мошенничества (например, не позволять перенаправить запрос на фальшивый сайт). Но соответствующие модули для решения сопутствующих задач уже существуют, поэтому технически никаких проблем нет — после создания алгоритма, описывающего «умный контракт», обслуживающую систему можно достроить из модулей, что не сложнее, чем нарисовать простейший сайт в построителе на хостинге.



Блокчейн-системы, созданные за пределами биткойна, к обеспечению работы «умных контрактов» готовы. Но некоторые технические сложности на пути smart contracts все же есть.



IoT: ключевая технология для smart contracts



Основная проблема в том, что программная система, обеспечивающая работу «умного контракта», должна иметь беспрепятственный и прямой доступ к предмету договора. Предмет договора должен быть или изначально цифровым (как, например, криптовалюта), или иметь достоверное «цифровое отражение» (как в описанном выше примере). При работе в рамках «умных контрактов» с объектами физического мира существуют очевидные сложности, но тут выручает IoT.



«Internet of Everything стирает грань между миром физическим и миром цифровым», — в данном случае эта фраза не является художественным образом. Именно это требуется для работы «умных контрактов» это особенно хорошо видно. Если проверенные датчики по защищенному каналу способны предоставить «умному контракту» достоверную информацию о факте соблюдения условий договора — нет проблем. Технически вполне возможна и обратная ситуация — «умный контракт» определяет выполнение условий договора и, соответственно, дает команду IoE-системе на выполнение действий в физическом мире, с той же легкостью, как для выполнения перевода денежных средств, манипулируя с вентилями, реализуя подключение или отключение энергосистемы и т. д.



Пример с энергосистемами в настоящее время наиболее реалистичен: энергетика сегодня является отраслью, наиболее насыщенной IoE-решениями, поэтому «умные контракты» для бизнес-процессов в этой области использовать сейчас проще всего. Хотя, разумеется, энергетические компании могут с успехом использовать «умные контракты» как в своей основной деятельности, так и для обеспечения сопутствующих бизнес-задач.



Пример: «умные контракты» для smart grid



Выразительным примером «умных контрактов» могут служить ситуации в smart grid — современных сетях, которые как покупают энергию в централизованных систем электроснабжения, так и обладают собственными мощностями для генерации и/или энергонакопителями. Заметим, что солнечные батареи, ветрогенераторы, системы когенерации (которые позволяют одновременно получать как тепло, так и электричество), энергонакопители и другие решения сегодня вовсе не являются экзотикой, а распространены достаточно широко, причем их популярность быстро увеличивается. Для эффективного управления парком подобных элементов, установленных на производстве, в бизнес-центре, студенческом кампусе или в другом муниципальном образовании, управляющая компания должна оперативно решать, когда в зависимости от ситуации следует покупать электричество у централизованной энергосистемы, когда использовать ресурсы свои мощностей (которые обычно небесплатны), когда можно, наоборот, продавать образовавшиеся излишки соседней структуре или даже обратно централизованной системе энергоснабжения.



Очевидно, что «вручную» принимать соответствующие решения проблематично — ситуация может меняться много раз в течение суток в зависимости от внешних факторов — а описывать эти процессы традиционными «бумажными» контрактами весьма проблематично, это потребует огромного потока бумаг. Система «умных контрактов», построенная на блокчейн-платформе, чтобы исключить возможности мошенничества, позволит без проблем справится с этим комплексом сделок.



Интегратор: необходимость для «умных контрактов»



Создание самого «умного контракта» требует наличия как блокчейн-платформы, так и ИТ-инфраструктуры на объекте. Написание самого контракта — действие достаточно простое, однако разработка, наладка и запуск системы, поставляющей для этого smart contract достоверные данные, является крайне сложной технической задачей. Эта задача требует интегратора, причем с целым рядом компетенций: умение создавать и обеспечивать отказоустойчивую работу распределенным системам, опыт в разработке IoT-решений, а также, что в современных условиях крайне важно, экспертиза в защите получившегося решения от хакерских угроз, причем в самом широком спектре: от тривиальных программ-«вымогателей» до изощренных таргетированных атак.



Как видно, несмотря на простоту самой идеи, в настоящее время системы, построенные на основе «умных контрактов» за пределами цифрового мира, в большинстве случаев пока находятся на стадии внутреннего тестирования. Вендоры, интеграторы и заказчики «прокачивают компетенции» и присматриваются к новым инструментам. Напомним, что упомянутые блокчейн-платформы, необходимые для функционирования «умных контрактов», очень молоды — в большом количестве они стали появляться только летом прошлого года. За несколько месяцев полноценные индустриальные решения создать невозможно, тем более для серьезных задач, от которых зависит штатное функционирование предприятий, бизнесов и целых территорий. Но за это время компании провели R&D и убедились в актуальности и развитости доступных инструментов и, что важно, в степени защищенности решений в целом.



В ближайшее время — уже в этом году — мы увидим разворачиваемые пилотные проекты на основе smart-контрактов, причем в разных областях экономики: от энергетики и производства до страховой сферы и банковского бизнеса. После запуска и практического подтверждения эффективности первых «умных контрактов» экономику ждет бум в данном сегменте. Интеграторы должны быть готовы к такому развитию событий, уже сегодня обучая сотрудников, разворачивая пилотные проекты и наращивая соответствующие компетенции. Завтра в новом сегменте начнется горячая пора, когда в конкурентной борьбе будут сталкиваться глобальные вендоры, разнообразные блокчейн-платформы и локальные интеграторы.



А бум спроса на «умные контракты» будет обязательно! Эта технология позволит автоматизировать многие действия в работе с партнерами и поставщиками, снизит затраты на традиционные схемы за счет удаления из них ставших избыточными заверителей достоверности, а также позволит развернуть цифровую трансформацию целых индустрий, подобно «интернету энергий», о котором мы поговорим в следующий раз.



