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Авиакомпания Etihad Airways предложила своим пассажирам выкупать соседнее место

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#1
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Авиакомпания Etihad Airways предложила своим пассажирам выкупать соседнее место


Наверняка задай многих участникам этого форума вопрос - а каким классом вы предпочли бы лететь на дальнее расстояние в самолёте, будь у вас такая финансовая возможность, то подавляющее большинство ответило бы, что, конечно как минимум бизнес-классом, а еще лучше первым, ведь так намного комфортнее и удобнее, чем в экономе. И это безусловно так - современные авиакомпании идущие в ногу со временем в настоящее время оснащают премиум-салоны своих лайнеров как улучшенными типами кресел, которые позволяют превращать его во время полёта в практически полноценное спальное место, так и многими другими техническими новшества и всё это ради пассажиров, чтобы им было легче переносить длительные перелёты.

Не отстаёт в этой области оказываемых услуг и национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов авиакомпания Etihad Airways и вот как сообщает онлайн-издание Arabian Business именно эта авиакомпания одной из первых в регионе этим летом вводит у себя новую услугу на пассажиров летающих эконом-классом - выкуп соседнего места, другими словами теперь, доплатив соответствующую суммы, любой желающий может "избавиться от соседа" и лететь в лайнере как говорят в своё удовольствие.

А кроме этой опции, этот арабский авиаперевозчик теперь предлагает авиапассажирам из эконом-класса воспользоваться и остальными другими дополнительными опциями, но естественно за дополнительные деньги. Например, желающие, доплатив определенную сумму смогут попасть в бизнес-лаунж - это сектор отдыха в аэропорту, где созданы более комфортные условия для авиапассажиров перед посадкой на лайнер. А кроме того, еще добавлена опция трансфера в аэропорт, что сейчас для многих очень удобно.

В пресс-службе Etihad Airway для журналистов также уточняют, что те авиапассажиры, которые привыкли спать в полный рост, смогут теперь заранее выкупить до 3-х соседних кресел - это можно сказать, что практически "королевские условия полёта". Правда представители авиакомпании оговаривают, что всё же "бороться" за свободные места пассажирам нужно будет во время онлайн-бронирования, которое обычно открывается за тридцать часов до начала полёта.

Также в пресс-службе напоминают, что тем авиапассажирам первого и бизнес-классов, кто летает на A380 (на любых рейсах) будет гарантирована услуга перевозки на премиум-авто. Но доплатив определенную сумму, теперь этой услугой может воспользоваться любой авиапассажир и из эконом-класса. Ну как говорится - любой каприз за ваши деньги.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59513d3f47bf0
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