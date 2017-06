Maksve Интересующийся

Что такое Nimses простыми словами? В связи с последними событиями произошедшими в Украине, а именно с запретом в пользовании такими ресурсами как Вконтакте, mail.ru и прочими, украинские разработчики придумали очень очень интересный проект под названием «Nimses», слышали? Большинство пользователей не могут понять, что такое Nimses. Ведь под этим названием скрывается и криптовалюта, и социальная сеть на подобии Вконтакте и Instagram, мы сейчас попробуем в этом разобраться.



На самом деле Nimses это новая социальная сеть, которая разрабатывалась с 2015 года, а в начале 2017 года начала проходить тестирование пользователями, в основном это были студенты Киевской Могилянской Академии. Для того, чтобы вы понимали насколько Nimses популярен, мы приведем некоторые факты. На данный момент данное приложение является одним из наиболее скачиваемых в таких маркетах как AppStore и Google Play среди бесплатных приложений. Количество пользователей этой сети, согласно статистике аналитических компаний, выросла на 45% за май месяц, что примечательно, то больше всего этой сетью пользуются жители Российской Федирации, на втором месте – украинцы.



Как работает Nimses



Для начала вам необходимо пройти регистрации, она как вы наверняка догадались не занимает много времени. Войдя в свой аккаунт, вы сможете увидеть всех зарегистрированных пользователей, который находятся в радиусе 2 км от вас, — по словам разработчиков, такая функция позволит пользователям оторваться от экрана телефона и посмотреть по сторонам, чтобы посмотреть на этого пользователя «вживую». Что вам это напоминает? Лично нам, это чем то похоже на нашумевшую игру Pokemon Go, не правда ли?



Слоган компании Nimses звучит как «Начни сохранять свое время». Исходя из недавних слов разработчика Facebook, в среднем каждый пользователь его сети проводит по 50 минут в день внутри нее, исходя из такой статистики, можно подсчитать, что в год 12 дней уходит на проведение времени в виртуальном мире. Только представьте себе, если бы вы получали деньги, за каждую проведенную минуту внутри сети, сколько бы вы могли зарабатывать? В сети Nimses вы получаете данную возможность, т.е. ваше время, который вы проводите в интернете оплачивается. Да да, вам не привиделось, в то время, когда вы смотрите фотографии своих знакомых и друзей, вы «тупо» получаете деньги. Деньги, которые вы получаете внутри сети называются Nim, проведя 24 часа в сети, вы получаете 1440 нимов, грубо говоря это гарантированная сумма каждого пользователя, ведь в Nimses не существует понятия онлайн и оффлайн, вы всегда в сети. К тому же, разработчики побеспокоились о партнерской программе «приведи друга», и за каждого нового привлеченного к сети друга, вы получаете 4320 нимов.



Куда тратить нимы



Перед тем как сказать куда можно тратить Nim, мы скажем курс этой так называемой криптовалюты. Да, именно «так называемой», ведь пока, что этот проект нельзя назвать полноценной криптовалютой, хотя уже существуют магазины, который принимают нимы как платежное средство. Курс Nim 1$ = 1000 Nim. Вопрос о конвертации нимов в фиатные деньги пока, что в «подвешенном» состоянии, ведь скорее всего это пиар шаг для привлечения пользователей. Но как говорит известный классик «You never know, you never know», надеемся, вы поняли о ком мы. Ответ оставляйте в комментариях. В основном Nim’и можно тратить в сети, здесь вы можете покупать посты, «донатить» или делать другие операции со своими деньгами.



Интересные факты о Nimses



Onuka и Nimses, Иван Дорн и Nimses, Kyivstoner и Nimses. Вы наверное спросите, ребята, к чему все эти сравнительные перечисления? Ответ прост, в сети нимсес есть такое понятие как нимб и ангел. Каждый пользователей имеет свой нимб, размер которого зависит от количества заработанных нимов, больше нимов – больше нимб. Но в сети присутствуют ангелы – это известные люди, назовем их «селебретис», который взяли на свои плечи раскрутку данной сети. Если Ангел сойдет на землю, к обычным пользователям и коснётся одного из них, то его нимб будет светится 2 часа. Ну прям ооочень интересно. Сейчас наверное создадим аккаунт нашего блога в сети, и будем вещать для вас и там.







Мы не будем вставлять никаких гиперссылок для скачивания приложения Nimses, ведь вы люди самостоятельные и сами можете все найти. Надеемся, после прочитанной статьи вам стало понятно, что Nimses – социальная сеть, а Nim – это криптовлаюта внутри сети.



С вами был был блог Bitbetnews, всем добра и побольше профита.

