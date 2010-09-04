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M2i Life Sciences для развития продуктов по биоконтролю привлекла €12 млн инвестиций

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M2i Life Sciences для развития продуктов по биоконтролю привлекла €12 млн инвестиций


Французская компания M2i Life Sciences занимается исследованиями в области наук о жизни и для этих целей привлекла €12 млн. инвестиций.

Инвестором стал Idinvest Partners.

Компания намерена использовать привлеченные средства для развития продуктов по биоконтролю, для совей инвестиционной стратегии в области R&D и для международного развития.




M2i Life Sciences была основана в 2013 году. Филипп Герре является президентом компании и экспертом по разработке и производству сложных молекул. Компания разработала феромоны для защиты растений, здоровья животных, здоровья человека. M2i Life Sciences производит сельскохозяйственные химические продукты в секторе биоконтроля. Также компания занимается проблемой повышения резистентности, токсичности инсектицидов, ГМО и использует новое поколения естественных решений.





Компания имеет исследовательскую лабораторию в Лакк (Аквитания) и завод по производству в Салин де Жирауд (на лазурном берегу в регионе Прованс-Альпы), также производственный центр в Парнаке (Миди-Пиренеи), в котором насчитывается 110 человек. Компания занимается исследованиями, разработками и имеет 12 патентов. Все технологии и иновационные продукты защищены.




Биоконтроль (биологический контроль) для всех методов биологической защиты, который реплицирует внутривидовые модели поведения и естественные механизмы регулирования биоагрегаторов. Отдел Pharma&Chemical специализируется на исследованиях, разработке и производстве активных ингредиентов и синтетических промежуточных продуктов.




Перевод специально для mmgp.ru


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