M2i Life Sciences для развития продуктов по биоконтролю привлекла €12 млн инвестиций

Французская компания M2i Life Sciences занимается исследованиями в области наук о жизни и для этих целей привлекла €12 млн. инвестиций.
Инвестором стал Idinvest Partners.
Компания намерена использовать привлеченные средства для развития продуктов по биоконтролю, для совей инвестиционной стратегии в области R&D и для международного развития.
M2i Life Sciences была основана в 2013 году. Филипп Герре является президентом компании и экспертом по разработке и производству сложных молекул. Компания разработала феромоны для защиты растений, здоровья животных, здоровья человека. M2i Life Sciences производит сельскохозяйственные химические продукты в секторе биоконтроля. Также компания занимается проблемой повышения резистентности, токсичности инсектицидов, ГМО и использует новое поколения естественных решений.
Компания имеет исследовательскую лабораторию в Лакк (Аквитания) и завод по производству в Салин де Жирауд (на лазурном берегу в регионе Прованс-Альпы), также производственный центр в Парнаке (Миди-Пиренеи), в котором насчитывается 110 человек. Компания занимается исследованиями, разработками и имеет 12 патентов. Все технологии и иновационные продукты защищены.
Биоконтроль (биологический контроль) для всех методов биологической защиты, который реплицирует внутривидовые модели поведения и естественные механизмы регулирования биоагрегаторов. Отдел Pharma&Chemical специализируется на исследованиях, разработке и производстве активных ингредиентов и синтетических промежуточных продуктов.
Перевод специально для mmgp.ru