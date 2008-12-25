В Москве состоится блокчейн-хакатон с призовым фондом $110 тысяч

1 и 2 июля в Москве пройдет хакатон по разработке блокчейн-проектов BlockchainHack. Призовой фонд соревнования составляет более $110 тысяч.
Задача участников BlockchainHack – разработать прототип блокчейн-проекта на одной из предложенных платформ: Ethereum, Qtum, Waves или Bitcoin. По итогам соревнования команды должны будут сделать презентацию своего решения перед жюри. Необходимо будет продемонстрировать работу прототипа и рассказать о проекте. После презентаций решений жюри определит победителей в нескольких номинациях.
Основатель и CEO блокчейн-платформы Waves Александр Иванов выберет три лучших проекта. Победитель получит 500 токенов Waves (≈ $2 500), второе и третье место – 300 и 100 токенов соответственно.
Компания Zerion выберет лучшую команду, которая за выходные разработает проект на базе платформы Ethereum. Победитель в этой номинации получит 10 токенов Ethereum.
Представители сингапурского стартапа Qtum выберут три лучшие команды, которые разделят между собой главный призовой фонд – 8 500 токенов Qtum (≈ $100 000). Награда за первое место составит 5 000 токенов, за второе – 2 500, и обладатель третьего места получит 1000 токенов.
Также лучшие проекты получат рабочие места в московском коворкинге пространства Paveletsky и поддержку для развития своего стартапа от компаний Zerion и BTC Media.
BlockchainHack проходит при поддержке проекта Qtum, блокчейн-платформы Waves, компаний Zerion и BTC Media.
Мероприятие начнется 1 июля в 10:00.
Адрес: Москва, Павелецкая набережная, д.2, стр.18.
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