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В России рассматривают возможность биржевой торговли криптовалютами

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В России рассматривают возможность биржевой торговли криптовалютами
Заместитель главы министерства финансов России Алексей Моисеев допустил в теории торговлю криптовалютами на бирже, если процедура будет соответствующим образом отрегулирована, пишет RNS.

Моисеев пояснил, что криптовалюты с точки зрения биржевой торговли являются деривативами, не обеспеченными базовыми активами.

«Суть регулирования должна быть основана на том, что криптовалюта является финансовым инструментом», — сказал он.

Напомним, ранее замглавы Минфина заявлял о необходимости идентификации пользователей, совершающих криптовалютные транзакции.

2 июня первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что одна из российских бирж планирует допустить к торгам криптовалюту.

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