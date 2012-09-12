В России рассматривают возможность биржевой торговли криптовалютами

Заместитель главы министерства финансов России Алексей Моисеев допустил в теории торговлю криптовалютами на бирже, если процедура будет соответствующим образом отрегулирована, пишет RNS.
Моисеев пояснил, что криптовалюты с точки зрения биржевой торговли являются деривативами, не обеспеченными базовыми активами.
«Суть регулирования должна быть основана на том, что криптовалюта является финансовым инструментом», — сказал он.
Напомним, ранее замглавы Минфина заявлял о необходимости идентификации пользователей, совершающих криптовалютные транзакции.
2 июня первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что одна из российских бирж планирует допустить к торгам криптовалюту.
Источник