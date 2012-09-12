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Паспорта для куриц? … или Блокчейн – за качество продуктов на столе!

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Паспорта для куриц? … или Блокчейн – за качество продуктов на столе!
Настанет такой прекрасный день, когда у вас появится возможность проверить, где разводят, обрабатывают и проверяют тех цыплят, которых вы едите.

По данным китайских СМИ Leiphone и Jiemian, это может произойти потому, что китайская компания ZhongAn Technology объявила на этой неделе о внедрении блокчейн системы, направленной на отслеживание всего процесса выращивания цыплят.

ZhongAn Technology заявила, что приложение блокчейн предоставит каждому цыплёнку удостоверение личности, которое будет отслеживать и записывать информацию о рождении цыплёнка, о его родной птицеферме, о предприятиях переработки и логистики, через которые он попадёт на рынок / ваш стол.

Проект также осуществляется в партнёрстве с IoT компанией Wopu, расположенной в Ханчжоу, которая предоставляет физические устройства, прикрепляемые к продукту, и мобильное приложение, проверяющее каждую транзакцию, записанную на блокчейн.

С ZhongAn – это первый случай, когда развертывается блокчейн система для сельскохозяйственной отрасли страны, хотя, здесь следовало бы упомянуть более широкую тенденцию.

Безопасность пищевых продуктов – проблема, которая преследует клиентов страны в течение последних десяти лет, и которая не обходится без повышенного внимания со стороны местных СМИ.

Например, наиболее известен случай 2014 года, когда дочерняя компания OSI Group в Шанхае была разоблачена в поставке куриного мяса с истекшим сроком годности для KFC и McDonalds в нескольких крупных городах.
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