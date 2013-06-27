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Как Ethereum пригрел под своим крылом финансовые пирамиды

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#1
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Как Ethereum пригрел под своим крылом финансовые пирамиды


Обычно, когда говорят о криптовалютах с негативной точки зрения, то сразу же вспоминают Bitcoin. Действительно мошенники всех видов и родов деятельности используют данную криптовалюту с целью обогащения.

Прежде всего их привлекает анонимность совершенных сделок, а так же не возвратность контрактов. Если деньги отправлены, то вернуть обратно их уже нельзя. Криптовалюты никем не контролируются, у них нет единой базы данных и единого хозяина, они распределены по всей сети и работа и функционирование всей системы обеспечивается только трудом майнеров, которые заинтересованы в своей работе благодаря комиссиям, которые они получают по закрытию каждого блока, то есть фактически за обеспечение функционирования системы и прохождения платежей. При этом майнеров не интересует куда идут деньги, на какие цели, что ими финансируется. Основная их цель обеспечить прохождения платежа и не имеет значение кто отправил деньги и для чего.

Отсутствие централизации от одного выпускающего органа, полная анонимность совершенных платежей и невозможность отзыва контрактов привели к тому, что государственным органам трудно контролировать криптовалюты, поэтому не получив ключей доступа к ним, в некоторых странах их использование либо сильно ограничили, либо запретили, либо никак не регулируют, оставляя вне правового поля. А правовая неопределенность привела к новым злоупотреблениям.

Много финансовых пирамид использует технологии blockchain. Но лидером среди мошенничества является даже не Bitcoin, а относительно новая криптовалюта Ethereum. За полтора года работы этой криптовалюты специалистами в области кибербезопасности etherscan.io было выявлено, что порядком 10% контрактов имеют признаки схем Понзи.

Это различного рода хайп-проекты, проекты имеющие млм-структуры, экономические игры, компании, предлагающие продажи токенов и т.д. Создатели этих схем используют полную ананимность Ethereum, легкость вывода денег, легкость обмена Ethereum на другие криптовалюты или наличные деньги. А также они используют безотзывность заключенных контрактов.

Фактически создатели пирамид могут убеждать людей, потерявших деньги в жизнеспособности пирамиды, даже после ее разоблачения и до последнего получать деньги, так как Ethereum ананимна и люди потерявшие деньги не могут пожаловаться властям в силу анонимности криптовалют, а также во многих случаях в силу отсутствия их правового регулирования в той или иной стране.

Таким образом деньги можно привлекать достаточно долгое время не опасаясь разоблачения. А так как криптовалюты децентролизированы, то бесполезно жаловаться создателям криптовалют, так как за выпуск криптовалют и прохождение платежей отвечают многочисленные майнеры, которые при осуществлении платежей паспорта ни у кого не проверяют. Поэтому практически все криптовалюты стали просто рассадником всякого рода пирамид и прочих мошеннических схем.

Особенно в этой сфере преуспели те, криптовалюты чья капитализация растет наибольшими темпами, а следовательно растет курс самой криптовалюты, так как в данном случае получается двойной соблазн, как за счет процентов прибыли, предлагаемых устроителями пирамид, так и за счет роста курсов криптовалют. На данный момент капитализация Ethereum достигла 8 миллиардов долларов, а всех криптовалют, которых сейчас насчитывается более 700, 85 миллиардов долларов.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://cryptocurrency.tech/smart-po...ovye-piramidy/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59512fd83ed26
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