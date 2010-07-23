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Курс Ethereum резко упал на фоне слухов

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Старый Сегодня, 20:04
#1
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Курс Ethereum резко упал на фоне слухов
Курс Ethereum резко упал на фоне слухов


Курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum ощутимо просел после того, как в сети распространились слухи о трагической смерти Виталика Бутерина в результате ДТП


Первое сообщение об этом появилось вечером 25 июня на анонимном веб-форуме 4chan. Хотя оно и было размещено под заголовком «Подтвердилась смерть Виталика Бутерина», но никаких подтверждающих ссылок не содержало. Пользователи форума встревожились еще и тем, что Бутерин какое-то время не проявлял никакой активности в сети.

После этого на Википедии появились первые правки, якобы «Виталик был русским программистом».

Сообщение из 4chan быстро подхватили недобросовестные СМИ, а VioNews даже опубликовало в твиттере «репортаж с места гибели». Вскоре новость была удалена с ресурса, но осталась в кэше Google.

Слухи о своей гибели развеял сам Виталик Бутерин, опубликовав в сети селфи с последней транзакцией и номером блока. Однако к этому моменту фейковая новость успела негативно отразиться на курсе Ethereum. За последние сутки средневзвешенный курс ETH просел на 14,5%.
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Старый Сегодня, 20:09
#2
kda
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Re: Курс Ethereum резко упал на фоне слухов
Значить скоро вернется на своем место
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