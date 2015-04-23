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Стартап TenX занялся выпуском карт для моментальной оплаты криптовалютой

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#1
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Стартап TenX занялся выпуском карт для моментальной оплаты криптовалютой


Сообщается, что пару дней назад сингапурский стартап ТенЭкс ("TenX") провёл свое ICO (это первичное размещение цифровых активов (токенов). Менее чем за 7 минут стартап набрал вкладов от почти 4000 человек и в денежном выражении (с учётом предпродажи монет) на его счёт поступила просто огромная сумма в размере 67 млн долл. США.

Небольшая команда стартапа сейчас трудится над своей онлайн-платформой COMIT, которая позволит пользователям держать все накопления в криптовалютах в одном месте и затем моментально обменивать их на привычные деньги.

И кроме того, ТенЭкс намерен в скором времени начать выпуск платежных карт, чтобы позволить его клиентам расплачиваться ими (причём моментально) в любых торгово-сервисных предприятиях, используя при этом несколько разных криптовалют.

Что представляет собой ТенЭкс

Это компания из Сингапура вышла из бизнес-инкубатора PayPal и до сих пор эта американская платежная система оказывает им юридическую поддержку. Основателем ТенЭкс является авcтриец Тоби Хойниш (Toby Hoehisch) и ранее он заканчивал технический университет в австрийском Граце, где сдавал экзамены по криптографии. О биткоине он впервые узнал 6 лет тому назад, но тогда он не придал особого внимания этой новой криптовалюте, однако после того как курс биткоина достиг стоимости в 1 доллар США, Тоби осознал, что будущее в мире за такой виртуальной валютой и начал майнить биток на своём ноутбуке. А в 2015 году Тоби со своим бизнес-партнером Майклом Сперком (Michael Sperk) решил создать стартап для разработки систем для платежей в криптовалютах.

Тоби сильно критикует нынешнюю медленную мировую банковскую систему и хотел бы с помощью ТенЭкс поменять ситуацию в этой сфере. Тоби искренне не понимает, почему банки гордятся программами 40-летней давности - это просто ненормально, ведь уже есть другие более удобные и эффективные финансовые инструменты. Например, ему очень не нравится, что услугами банков сейчас нам Земле могут воспользоваться не более 2 млрд человек, а он хочет с помощью криптовалют дать любому человеку в руки свой надежный и удобный платежный инструмент.

Что уже может предложить рынку ТенЭкс

ТенЭкс решил зайти рынок с помощью банковских карт. Но ТенЭкс предлагает держать на картах не обычные деньги, а накопления в криптовалютах, которые в момент платежа в любом торгово-сервисном предприятии будут моментально конвертироваться в фиаты (обычные деньги). В связи с этим они решили взять на вооружение уже действующие международные платежные системы Виза и МастерКард, чтобы упростить платежи с помощью криптовалют. Одновременно с этим уже сейчас ясно, что ТенЭкс подкладывает вышеназванным МПС мину замедленного действия, ведь чем больше будет владельцев таких "криптокарт", тем больше будет замещение фиатов криптовалютой - устаревшая система со временем начнет просто рушиться.

Между тем в 2015 году, ТенЭкс с помощью своего банка-партнёра уже выпустил свою первую "криптокарту" под названием OneBit, которая работала уже тогда с биткоином и к настоящему времени в список криптовалют этой карты стартаперы добавили Etherium и Dash, а на очереди Zcash и Litecoin и другие виртуальные валюты. Среди конкурентов этой онлайн-платформы можно выделить платформу Token от венчурной компании Monolith Studio, но она работает только с Ethereum и ERC20, а также онлайн-банки из Великобритании Starling, Revolut и Monzo.

На настоящий момент ТенЭкс через банк-партёр распространил в Сингапуре и других странах на бета-тестирование уже более 1000 своих карт и они успешно функционируют. Стоимость выпуска обычной пластиковой карты обходится в 15 долл. США, а за виртуальную карту надо отдать 1,5 доллара США. Обслуживание стоит 10 долларов в год, однако при тратах с карты на сумму более чем 1000 долларов в год, плата за обслуживание не взимается. ТенЭкс также не взимает свою комиссию за платежи и за денежные переводы с этой карты. В Украину и в Россию эту карту можно будет выписать прямо с сайта, а вот в Белоруссию, Киргизию и Узбекистан доставки нет, впрочем, как и в США.

В чем необходимость физических карт, если в сети есть обменники?

Пока стоит честно признать - платежные карты с криптовалютой на счету пока ещё не досточно сильно распространены в мире. Дело в том, что если брать тот же биткоин, то комиссия за его перевод в последние годы растёт, а время подтверждения платежа в среднем составляет 10 минут и больше - поэтому никто в обычном магазине не станет ждать когда платеж с вашей "криптокарты" с биткоинами на счету подтвердится. Однако, само же время подсказало здесь решение - ТенЭкс решил создать собственную платформу COMIT, на которой объединены разные блокчейны от разных криптовалют. Ведь сейчас есть много иных криптовалют с небольшой комиссией и транзакциями, которые намного быстрее чем у того же биткоина. В ТенЭкс решили, что, а почему бы тогда не использовать это преимущество многих криптовалют, т.е. стартаперы хотят дать возможность своим клиентам держать свои "криптосредства" на этой онлайн-платформе COMIT и бесшовно менять на ней одни криптовалюты на другие.

Именно COMIT позволит пользователям оплачивать услуги и покупки платежной картой этого стартапа и именно на этой платформе в дальнейшем будет происходить мгновенный обмен накопленной криптовалюты на местные деньги по наиболее выгодному курсу и плюс картодержатель каждый раз будет получать небольшой кэшбек (0,1%) от всех выполненных операций по карте в виде токенов TenX.

Как утверждают в ТенЭск свою онлайн-платформу COMIT они запустят в конце текущего года, с биткоинами и эфирами начнут работать в 2018 году, а физические новые платежные каты выпустят уже к концу следующего года. Через 2,5 года ТенЭкс рассчитывает получить банковскую лицензию для работы на основе блокчейн. Также их токены (цифровые активы) будут признаны в одной стране (какой пока не раскрывается).

ICO продлившееся только 7 минут

Здесь стоит отдельно оговорить, что до 24 июня, когда прошло упомянутое ICO этого стартапа проект жил только на свои деньги и на деньги сторонних инвесторов. Например, в апреле этого года ТенЭкс получил почти 1 млн долл. США от китайского венчурного фонда Fenbushi Capital в числе основателей которого был кстати, Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Эфириум - т.е здесь чувствуется косвенная поддержка от этого теперь уже известного человека.

А вот 24 июня эта компания позволила заинтересованным лицам купить её токены под названием PAY и всего лишь за 7 минут это успели сделать почти 4000 участников этой акции (всего в этом момент пытались купить их токены почти 40 000 человек) и теперь они вместе с остальными уже немного ранее купивших эти токены на предпродаже смогут уже этой осенью начать торговать ими на криптобиржах и плюс каждому их них по всем транзакциям в ТенЭкс будет выплачиваться небольшой процент от комиссии - мелочь, а приятно.


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/595126d526718
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 19:43.
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