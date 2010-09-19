SparkCognition привлек $32,5 млн для интеллектуальной прогностической платформы

Стартап SparkCognition из города Остин (штат Техас), являющийся поставщиком критически важных решений на основе искусственного интеллекта, привлек 32,5 миллиона долларов инвестиций во втором раунде финансирования.
Текущий инвестиционный раунд возглавил венчурный фонд Verizon Ventures. Кроме того, в данном финансировании участвовала компания Boeing через свое венчурное подразделение Boeing HorizonX.
Компания SparkCognition, возглавляемая генеральным директором Амиром Хусейном, является разработчиком инновационных технологий глубокого машинного обучения с использованием критически важных для бизнеса решений для потребителей в области энергетики, нефтяной и газовой индустрии, промышленного производства, финансов, аэрокосмической отрасли, обороны, телекоммуникаций и безопасности.
Стартап SparkCognition разработал уникальную когнитивную платформу для детального анализа разного рода данных, обеспечивающую максимальную безопасность и надежность различных IT и OT-решений, а также разнообразных устройств из индустрии «Интернета вещей».
Компания SparkCognition, которая ранее привлекла более 16 миллионов долларов инвестиций, планирует использовать полученные средства для дальнейшего развития своих продуктов и активного масштабирования собственной деятельности в нефтегазовом, коммунальном, производственном, финансовом, аэрокосмическом и других секторах безопасности.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/06/spark...b-funding.html
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