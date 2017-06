Почему цена биткойнов вырастет до 5000 долларов США к концу 2017 года

Половина 2017 года уже прошла, и в этот период цена за Биткоин достигла самых резких подъемов и падений в его истории. Несколько месяцев назад эксперты Blockchain и криптовалюты сомневались, что цена за Биткоин может достигать стоимости более 2500 долларов, которую мы наблюдаем сейчас, а также его недавний резкий скачок в 3000 долларов. Однако сейчас большинство из них верят в очень позитивный конец 2017 года, касаемо роста Биткоина.



Продолжение роста



Мы связались с десятками ведущих мировых экспертов в области криптовалют, чтобы узнать, какая цена за Биткойн ожидается к концу 2017 года и сможет ли она достичь нового исторического максимума в этом году.



Дэниел Мастерс, директор Global Advisors Bitcoin Investment Fund PLC, заявил Coinidol.com, что он ожидает продолжения бычьей тенденции и возможности для Биткойнов преодолеть уровень в 4000 долларов к концу года. Он сказал:



«Поскольку цифровые активы могут использовать решения в области накопления капитала, этот новый вариант использования добавляет к базовой оценке пространства, который, я считаю, является одной из основных причин этого последнего увеличения роста. Основываясь на рыночных условиях, мы сохраняем наш прогноз в $ 4400 за Биткойн до конца года».



Хуан Дж. Манини-Риос, генеральный директор SHA256 Trading SA, частной торговой фирмы и маркет-мейкера, специализирующейся на разработке и внедрении алгоритмических моделей торговли на рынках биткойнов, заявил:



«Мои ожидания относительно цены Биткойна в этом году - продолжение пути роста, возможно, даже до $ 5000 к декабрю. Также я ожидаю, что волатильность возрастет. Почти наверняка будет несколько корректировок в размере 30% за 2 - 3 дня, вызванных паникой с последующей продажей. Последняя началась в пятницу, 25 мая, после отметки 2700 долларов за все время. Поэтому будьте внимательны к определению размера позиции, а также к использованию рычагов при торговле активами блокчейн ».



Хорошие новости для биткойнов



Существует как минимум 10 причин недавнего роста цены Биткойна. Мы видим много хороших новостей из разных стран мира, которые охватывают и понимают технологию шифрования. И этот фактор сильно влияет на цену биткойнов.



Андрей Попеску, постоянный член Bitcoin Foundation и главный специалист по COSS PTE LTD (платформа, которая охватывает все функции цифровой экономической системы, основанной на криптовалютах) говорит, что страны, начинающие охватывать криптовалютные инвестиции, могут иметь ценовую тенденцию за Биткойн до 5000 долларов. Он прокомментировал:



«Цена биткойнов всегда будет ломать все сопротивления на каждом графике, поскольку для этого существует огромный спрос. Это подпитывается хорошими новостями из всех стран, которые начинают охватывать и понимать технологии, стоящие за ним. Если скоро Биткоин превысит планку за 3000 долларов, я с легкостью смогу увидеть его цену до конца года как минимум до 5000 долларов.

Во время этого ралли цена будет иметь свои быстрые и короткие периоды нисходящего тренда, так как многие спекулятивные трейдеры будут вынуждены получать прибыль, но нет сомнений в том, что тенденция к BTC - только UP ».



Гай Хэлфорд-Томпсон, предприниматель, инвестор, технологический проповедник и главный исполнительный директор BTL Group Ltd (TSXV: BTL) - технологическая компания blockchain, которая построила Interbit, платформу Blockchain BTL - также прокомментировал Coinidol, что цена за Биткоин может достигать 5000 долларов США к концу года:



«5 000 к концу года. В последние месяцы этого года мы увидим, что поздние огранизационные фонды, наконец, смогут инвестировать в биткойн, который будет иметь тенденцию к масштабному внедрению».



Стелиан Балта, основатель HyperChain Capital , находящегося в Сингапуре хедж-фонда цифровых активов, нацеленного на технологические компании Blockchain, также видит хорошие перспективы для цены Биткойн. Он сказал:



«Есть еще место для роста, и я предсказываю 5000 долларов до конца года. И рыночная капитализацию биткоина в 1 триллион долларов за 3 года ».



Марк Дукас, Биткойн и Блокчайн-консультант, а также криптовалютный трейдер на BitcoinSmartMoney.com, отмечает, что, будучи заядлым инвестором и трейдером Биткойна, он видит много движущих сил за параболическим ростом цен. Однако «когда скептики называют что-то пузырем в 2000 долларов, 2500 долларов и теперь 3000 долларов, это ничего не значит. Если вдруг эти скептики начнут молчать, только тогда я начну беспокоиться о недавнем повышении цен».



Он продолжил:



«Следующие 7 месяцев выглядят яркими для Биткойна с продолжением органического роста, а также безумной спекуляцией Биткойна и альткойнов. Если альткойны не имеют никакой цели, кроме предположений, что деньги возвращаются в биткойн, то их цена возрастает. Это произошло в понедельник 5 июня и в ранние часы 6 июня. Альткоины показали снижение и мы увидели увеличение цены Биткойна на $250 в течение 12 часов».



Карточный домик



Joël Hubert, инженер-программист в Otonomos, прокомментировал:



«Я думаю, мы увидим более реальные показатели к осени-зиме 2017 года, скорее всего, еще выше 1000 долларов, но не более. Ситуация похожа на «Карточный домик», но с меньшим количеством президентов и большим нубов.»



Эресен Сри, генеральный директор U.CASH, отметил, что криптовалютный рынок очень молод и неустойчив и он сильно отличается от стандартных экономических рынков. Он прокомментировал:



«Если бы люди спросили меня, какая цена будет в следующем году, я бы ответил. Какова будет цена? Это скорее игра с угадыванием, использующая исторические данные, которые не имеют никакого отношения к будущему движению этого нового класса активов. Моя теория? Он будет двигаться быстрее, чем люди думают. Мой совет? Не делайте ставки против криптовалютного рынка. Это долгий путь.»



Перевод специально для MMGP.ru



