Статрап в сфере мобильного банкинга N26 привлек $50 млн. и занялся страхованием



Первый европейский мобильный банк N26 объявил, что он расширяется и помимо банковской деятельности будет заниматься страховой.



Основанный в Германии в 2013 году, N26 предлагает услуги банковского счета, похожие на те, что предлагают BankMobile или Simple из США, с акцентом на скорость и эффективность. Счет может быть открыт в течение восьми минут. Первоначально мобильный банк был доступен только в Германии и в Австрии, постепенно сервис расширяет свое присутствие в Еврозоне и теперь имеет 300 000 клиентов в 17 странах. N26 привлек более $50 млн. с момента своего создания, среди его инвесторов Peter Thiel’s Valar Ventures, который первоначально инвестировал 2015 году, а потом увеличил свою долю в стартапе в следующем году.



Первоначально стартап был известен Number26. Прошлым летом произошел ребрендинг до N26. Стартап уже давно поставил перед собой задачу создать современный, мобильный банк, который использует различные технологии fintech для услуг, которые появились в эпоху интернета. В феврале прошлого года, например, N26 стал сотрудничать с платежным сервисом TransferWise, что привлекло к Number26 клиентов платежного сервиса и предоставило стартапу доступ к более дешевым денежным переводам.



“Наша цель заключается в привлечении лучших банковских продуктов со всего мира, чтобы сделать их доступными для клиентов одним нажатием кнопки, создав fintech хаб внутри приложения Number26,” - соучредитель и генеральный директор N26 Valentin Stalf объяснял в свое время.







В сотрудничестве с платежным сервисом TransferWise появился новый инвестиционный продукт совместно с Vaamo и сберегательный счет в партнерстве с Raisin. Теперь компания добавляет к перечню всех оказываемых услуг страхование благодаря сотрудничеству с немецкой страховой платформой Clark. N26 называет это “следующим шагом” в своей стратегии, чтобы стать всеобъемлющим приложением для своих пользователей, которое удовлетворит любые финансовые потребности.



“Цифровые технологии отстают в страховом рынке”, - сказал Tayenthal. “Клиенты по-прежнему сталкиваются автономными структурами и большим количеством документов. Поэтому это огромная возможность для N26, чтобы решить проблемы клиента за счет использования цифровых инноваций, чтобы сделать страхование более удобным для пользователей”.



Постепенное добавление новых возможностей имеет смысл для стартапа, стремящегося расширить свои возможности в области финансов. Учитывая нормативные, оперативные и финансовые препятствия для расширения деятельности по нескольким направлениям, гораздо проще использовать существующих игроков в своих отраслях, и подключать пакет их услуг, объединив их в одном приложении.



Благодаря N26, клиенты будут иметь возможность просматривать все свои страховые полисы и инициировать иски с помощью нескольких нажатий. В будущем N26 также позволит пользователям “принимать взвешенные решения”, помогая им оптимизировать свои страховые программы, работая с роботизированным консультантом от платформы Clark.



Бета-программа N26 страхования появится в начале июля и первоначально будет доступна только в Германии.



“Это партнерство является следующим шагом в нашем плане сотрудничества с финансовыми институтами и сделает нашего роботизированного советника доступным для многих клиентов”, - добавил генеральный директор Clark Dr. Christopher Oster. “Наша API-интеграция предоставит цифровую платформу для страхования и гарантирует, что клиенты получат право на страхование по наилучшей доступной цене”.



Специально для mmgp.ru

По материалам

https://venturebeat.com/2017/06/26/p...nto-insurance/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59511f1fd3351 Первый европейский мобильный банк N26 объявил, что он расширяется и помимо банковской деятельности будет заниматься страховой.Основанный в Германии в 2013 году, N26 предлагает услуги банковского счета, похожие на те, что предлагают BankMobile или Simple из США, с акцентом на скорость и эффективность. Счет может быть открыт в течение восьми минут. Первоначально мобильный банк был доступен только в Германии и в Австрии, постепенно сервис расширяет свое присутствие в Еврозоне и теперь имеет 300 000 клиентов в 17 странах. N26 привлек более $50 млн. с момента своего создания, среди его инвесторов Peter Thiel’s Valar Ventures, который первоначально инвестировал 2015 году, а потом увеличил свою долю в стартапе в следующем году.Первоначально стартап был известен Number26. Прошлым летом произошел ребрендинг до N26. Стартап уже давно поставил перед собой задачу создать современный, мобильный банк, который использует различные технологии fintech для услуг, которые появились в эпоху интернета. В феврале прошлого года, например, N26 стал сотрудничать с платежным сервисом TransferWise, что привлекло к Number26 клиентов платежного сервиса и предоставило стартапу доступ к более дешевым денежным переводам.“Наша цель заключается в привлечении лучших банковских продуктов со всего мира, чтобы сделать их доступными для клиентов одним нажатием кнопки, создав fintech хаб внутри приложения Number26,” - соучредитель и генеральный директор N26 Valentin Stalf объяснял в свое время.В сотрудничестве с платежным сервисом TransferWise появился новый инвестиционный продукт совместно с Vaamo и сберегательный счет в партнерстве с Raisin. Теперь компания добавляет к перечню всех оказываемых услуг страхование благодаря сотрудничеству с немецкой страховой платформой Clark. N26 называет это “следующим шагом” в своей стратегии, чтобы стать всеобъемлющим приложением для своих пользователей, которое удовлетворит любые финансовые потребности.“Цифровые технологии отстают в страховом рынке”, - сказал Tayenthal. “Клиенты по-прежнему сталкиваются автономными структурами и большим количеством документов. Поэтому это огромная возможность для N26, чтобы решить проблемы клиента за счет использования цифровых инноваций, чтобы сделать страхование более удобным для пользователей”.Постепенное добавление новых возможностей имеет смысл для стартапа, стремящегося расширить свои возможности в области финансов. Учитывая нормативные, оперативные и финансовые препятствия для расширения деятельности по нескольким направлениям, гораздо проще использовать существующих игроков в своих отраслях, и подключать пакет их услуг, объединив их в одном приложении.Благодаря N26, клиенты будут иметь возможность просматривать все свои страховые полисы и инициировать иски с помощью нескольких нажатий. В будущем N26 также позволит пользователям “принимать взвешенные решения”, помогая им оптимизировать свои страховые программы, работая с роботизированным консультантом от платформы Clark.Бета-программа N26 страхования появится в начале июля и первоначально будет доступна только в Германии.“Это партнерство является следующим шагом в нашем плане сотрудничества с финансовыми институтами и сделает нашего роботизированного советника доступным для многих клиентов”, - добавил генеральный директор Clark Dr. Christopher Oster. “Наша API-интеграция предоставит цифровую платформу для страхования и гарантирует, что клиенты получат право на страхование по наилучшей доступной цене”.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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