Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Разработка веб-сайта, лого, SEO, SMM и пр. | Под ключ

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Создание сайта: от А до Я. Менеджмент вашего Контента. Обсуждение Систем Управления Сайтом (CMS) Content Management Systems (например: DLE, Joomla, Drupal, Bitrix и др.), Движков Форумов (например: Vbulletin, IPB, phpBB). Сервисы и услуги по созданию сайта
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:38
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 26.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Оплаченная реклама Разработка веб-сайта, лого, SEO, SMM и пр. | Под ключ
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Данная тема закреплена на платной основе. Администрация MMGP.RU не несет ответственности за рекламируемые проекты.
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Упакуем Ваш бизнес, создадим индивидуальный корпоративный стиль.

www.b-pack.eu
--

Что такое упаковка бизнеса?

Также как мы выбираем вещи (товар) с точки зрения внешнего вида, качества продукта, точно также Ваши клиенты смотрят на Ваш бизнес, оценивают его со стороны, его "внешний вид", сайт, логотип, визитку, соц сети, упоминания на разных интернет ресурсах, отзывы... после чего принимают решение обращаться именно в Вашу компанию за услугой/товаром или выбрать из тысяч других предложений?

Упаковка Вашего бизнеса создаст необходимый имидж, который сразу дает понять, что обращаться нужно именно Вашу компанию.

__

Все услуги собраны в одном месте!

Мы работаем "под ключ":

- создаем сайт (+домен, хостинг)

- логотип

- корпоративный e-mail

- SEO (для поисковых систем) и другие способы продвижения

- страницы в соц. сетях (VK, FB, Instagram и пр.)+ подберем администратора

- SMM раскрутка

- отзывы и упоминания на форумах

- дизайн логотипа

- фирменный бланк

+Дополнительные услуги в зависимости от потребностей Вашего бизнеса

--

Создайте свой неповторимый и узнаваемый корпоративный стиль, который будет отличаться от тысяч других предложений в интернете всего за 5 рабочих дней!
--

Базовый пакет:

- Веб-сайт (домен и хостинг на год)
- Уникальный дизайн
- Логотип, бланк, визитки (дизайн)
- Корпоративная почта
- Социальные сети (по желанию)

Выбирайте нужный пакет услуг или обращайтесь к нашему менеджеру - www.b-pack.eu
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Последний раз редактировалось Sapiens; Сегодня в 19:52.
bpack вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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