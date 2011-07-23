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Появился новый "развод" на дорогах
Мошенники придумали новый способ “заработка”, жертвами которого могут стать водители грузовиков.
Авторы “схемы” сажают на обочине пустынной дороги манекен, который своей позой издалека напоминает пьяного человека, а когда мимо куклы проезжает грузовик (автопоезд или среднетоннажник), исполнитель дергает за веревку, чтобы “человек” упал под колеса большегруза, и у водителя создалось впечатление, что он сбил пешехода.
Вариантов развития дальнейших событий два. Чаще всего поступают так: шокированный водитель останавливает грузовик и бежит смотреть на “сбитого пешехода”, и в этот момент появляются молодчики, которые обчищают кабину грузовика или (так как дело происходит ночью и в безлюдных местах) угрозами вымогают деньги.
Но если шокированный водитель продолжает движение, его начинает преследовать легковушка. И когда грузовик вынуждают остановиться, вышедшие из машины ребята объясняют, что стали свидетелями того, как дальнобойщик совершил наезд на пешехода и, соответственно, их молчание стоит определенную сумму.
Увидев на обочине, возле отбойника или прямо на дороге фигуру, похожую на человека (тем более, что это может оказаться не манекен), предельно снизьте скорость, но не останавливайтесь полностью. По возможности — возьмите левее, хотя мошенники обычно выбирают узкие места.
Проехав мимо, предупредите коллег по рации и, что крайне желательно, позвоните в полицию. И, конечно, пользуйтесь видеорегистраторами: электронный свидетель поможет не только доказать правоту, но и в случае сомнений понять, что произошло, не выходя из автомобиля.
По материалам autonews.ua