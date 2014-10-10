|
betcash.biz Рефбек 100% + бонусы
ТЕМА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗЫВОМ К ДЕЙСТВИЮ, ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЕЛАЮТСЯ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Всем привет. Предоставляю рефбек (100%, 6% от вклада) независимо от того какой это депозит второй, третий пятый и бонусы по проекту betcash.biz
Условия получения рефбека:
1. Регистрация по моей рефссылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).
2. Ссылка в подписи
После регистрации пишите мне свой логин в skype: amgarok1
либо лс
Там я сверяю вас в списке рефералов и после вы можете решать делать ли вклад. О бонусах за активность с каждым договариваюсь индивидуально, но они определенно будут очень щедрые, обязательно вас устроят.
Всем удачи и профита!