Стартап Trizic привлек $2,5 млн для своей платформы цифровых инвестиций

Стартап Trizic из Сан-Рафаэля (штат Калифорния), являющийся поставщиком популярных инвестиционных решений на базе инновационных технологий корпоративного уровня и технологических процессов корпоративного уровня, привлек финансирование в размере 2,5 миллиона долларов.
Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания PEAK6 Investments. Кроме того, в данном раунде участвовали новые инвесторы Freestyle Capital, Broadhaven Capital Partners и Commerce Ventures.
Полученные инвестиции компания Trizic планирует использовать для дальнейшего развития своего бизнеса и активного масштабирования собственной деятельности.
Возглавляемый генеральным директором Trizic Дрю Сиеверсом, данный стартап предлагает уникальную корпоративную технологию цифровых инвестиций для объектов недвижимости, брокерских компаний, управляющих активами, банков, кредитных союзов и зарегистрированных инвестиционных консультантов.
Trizic является инновационной агностической платформой, ориентированной на инвестиции, и содержит в себе такие популярные инвестиционные инструменты, как ETF-фонды, паевые фонды и акции. Среди ее клиентов присутствуют известный финансовый консультант Джон Хэнкок и венчурная компания FIS Global.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/06/trizi...n-funding.html
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