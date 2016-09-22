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Польский сервис доставки еды начал принимать биткоины

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Польский сервис доставки еды начал принимать биткоины

Крупнейший в Польше онлайн-сервис доставки еды Pyszne.pl начал принимать к оплате биткоины. Об этом сообщает Bitcoin.com.

Pyszne.pl обслуживает свыше пяти тысяч кафе и ресторанов по всей стране, а клиентская база сервиса насчитывает 883 тысячи пользователей. В 2016 году сервис принял 4,3 млн заказов со средним чеком 9,55 евро.

В 2014 году Pyszne.pl был приобретен известным голландским сервисом доставки еды Takeaway.com, который работает в 10 странах, обслуживая 28,8 тысяч ресторанов и 8,9 млн клиентов. Takeaway.com начал принимать биткоины еще в 2013 году.

Pyszne.pl является динамично растущим брендом. Так, по сравнению с прошлым годом объем продаж польского сервиса вырос на 150%.

Цитата:
“Польша является нашим самым быстрорастущим сегментом рынка, годовой рост которого измеряется трехзначными числами… мы добились двенадцатикратного роста заказов в Польше и закрепились как бренд №1 на этом быстрорастущем рынке”, — отметили представители Takeaway.com.
Прием биткоина Pyszne.pl станет возможным благодаря партнерству с биткоин-процессингом BitPay. Помимо первой цифровой валюты сервис поддерживает платежные сервисы Sofort и Paypal. Также у Pyszne.pl есть мобильное приложение для ОС Android.

Напомним, в прошлом месяце начал принимать к оплате биткоины крупнейший в Чехии интернет-магазин электроники Alza.

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