Польский сервис доставки еды начал принимать биткоины

Крупнейший в Польше онлайн-сервис доставки еды Pyszne.pl начал принимать к оплате биткоины. Об этом сообщает Bitcoin.com.
Pyszne.pl обслуживает свыше пяти тысяч кафе и ресторанов по всей стране, а клиентская база сервиса насчитывает 883 тысячи пользователей. В 2016 году сервис принял 4,3 млн заказов со средним чеком 9,55 евро.
В 2014 году Pyszne.pl был приобретен известным голландским сервисом доставки еды Takeaway.com, который работает в 10 странах, обслуживая 28,8 тысяч ресторанов и 8,9 млн клиентов. Takeaway.com начал принимать биткоины еще в 2013 году.
Pyszne.pl является динамично растущим брендом. Так, по сравнению с прошлым годом объем продаж польского сервиса вырос на 150%.
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“Польша является нашим самым быстрорастущим сегментом рынка, годовой рост которого измеряется трехзначными числами… мы добились двенадцатикратного роста заказов в Польше и закрепились как бренд №1 на этом быстрорастущем рынке”, — отметили представители Takeaway.com.
Прием биткоина Pyszne.pl станет возможным благодаря партнерству с биткоин-процессингом BitPay. Помимо первой цифровой валюты сервис поддерживает платежные сервисы Sofort и Paypal. Также у Pyszne.pl есть мобильное приложение для ОС Android.
Напомним, в прошлом месяце начал принимать к оплате биткоины крупнейший в Чехии интернет-магазин электроники Alza.
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